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Petr Pavel jako lídr opozice? Mantra vládních politiků, od níž teď Babiš couvá

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ANALÝZA. Najít bod zlomu, kdy Petr Macinka, následován dalšími koaličními politiky včetně Andreje Babiše, začal prezidenta Petra Pavla důsledně nálepkovat jako „lídra opozice“, je celkem snadné. Začalo to spory o (ne)jmenování Filipa Turka ministrem a přetrvalo do konce prázdnin. Teď se se ale zdá, že přístup přinesl jiné výsledky, než vládní politici očekávali. Na samotném
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profimedia-1057843462

Zdroj: Prezident Petr Pavel po jmenování Andreje Babiše premiérem. Foto: TASR / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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