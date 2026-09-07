Petr Pavel jako lídr opozice? Mantra vládních politiků, od níž teď Babiš couvá

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Petr Pavel jako lídr opozice? Mantra vládních politiků, od níž teď Babiš couváPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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ANALÝZA. Najít bod zlomu, kdy Petr Macinka, následován dalšími koaličními politiky včetně Andreje Babiše, začal prezidenta Petra Pavla důsledně nálepkovat jako „lídra opozice“, je celkem snadné. Začalo to spory o (ne)jmenování Filipa Turka ministrem a přetrvalo do konce prázdnin. Teď se se ale zdá, že přístup přinesl jiné výsledky, než vládní politici očekávali. Na samotném
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Zdroj: Prezident Petr Pavel po jmenování Andreje Babiše premiérem. Foto: TASR / Profimedia
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