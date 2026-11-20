Páteční večeře má jiný úkol než pondělní. Nemá dokazovat, že jsi organizovaný dospělý člověk s perfektním meal prepem. Má být dobrá. Ideálně rychle. A protože objednávka není jediný způsob, jak získat jídlo, které působí jako malá odměna, tady je pět variant, které zvládne běžná kuchyně bez velkého projektu.
1. Křupavé gnocchi z jedné pánve s rajčaty a mozzarellou
Gnocchi nemusíš vždycky vařit. Na velké pánvi rozehřej trochu olivového oleje a balení chlazených gnocchi opeč přímo na pánvi, dokud nezačnou chytat zlaté hrany. Přidej hrst cherry rajčat, stroužek česneku, sůl a pepř. Rajčata nech lehce prasknout. Nakonec natrhej mozzarellu, přidej ji na pánev a na minutu přiklop. Navrch bazalka nebo rukola, pokud doma je.
Výsledek je někde mezi těstovinami a teplým salátem, ale hlavně má křupavé okraje, což je v pátek velmi relevantní vlastnost.
2. Bílé fazole zapečené s fetou
Do menší zapékací nádoby dej scezenou plechovku bílých fazolí, cherry rajčata nebo konzervovaná rajčata, trochu olivového oleje, česnek, oregano a černý pepř. Doprostřed polož blok fety. Peč kolem 200 °C přibližně 20 minut, dokud rajčata nezměknou a feta nezačne zlátnout.
Promíchej a jez s křupavým chlebem. Pokud chceš přidat zeleninu, na konci vmíchej špenát. Teplo z omáčky ho stáhne během chvíle.
3. Quesadilla se sýrem, fazolemi a pečenou paprikou
Tortillu polož na suchou pánev. Na jednu polovinu dej strouhaný sýr, několik lžic scezených fazolí a nakrájenou pečenou papriku ze sklenice. Přehni, opeč z obou stran a nakrájej na trojúhelníky. Vedle zakysaná smetana, salsa nebo avokádo. Je to večeře, která vznikne rychleji než rozhodování, odkud objednat pizzu.
4. Křupavé brambory s vejcem a jogurtovým dipem
Pokud máš vařené brambory ze včerejška, vyhrála jsi. Rozmáčkni je dnem sklenice, potřete olejem, osol a dej do trouby nebo horkovzdušné fritézy, dokud nejsou opravdu křupavé. Mezitím rozmíchej řecký jogurt s citronem, solí a česnekem.
Navrch přijde volské oko, chilli vločky nebo bylinky. Má to všechno, co páteční jídlo potřebuje: křupavost, teplý žloutek a něco krémového.
5. Houbový toast, který už není „jen toast“
Na másle opeč žampiony nebo jiné houby. Neházej jich na pánev příliš mnoho najednou, jinak se začnou dusit místo opékat. Přidej česnek, pepř a trochu tymiánu. Silný krajíc chleba opeč, potři ricottou, čerstvým sýrem nebo máslem a navrch dej houby.
Pokud chceš, přidej trochu parmazánu a vejce. A najednou máš večeři, která se skládá z chleba a hub, ale chová se jako něco, za co by sis v bistru nechala naúčtovat 14 eur.
Jediné pravidlo páteční večeře
Nevybírej recept, který tě bude štvát už při čtení seznamu ingrediencí. Pátek není den, kdy potřebuješ dokázat kulinářskou hodnotu. Je to den, kdy má večeře fungovat jako přechod mezi „ještě pracuju“ a „už je víkend“.
A pokud to zvládne jedna pánev, tím lépe.
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Zdroje: Good Food – Quick dinner recipes [1], Good Food – Gnocchi recipes [2].