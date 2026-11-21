U slavné ženy po osmdesátce se novinářská otázka často stočí k tomu, jak to dělá, že pořád vypadá tak dobře. Goldie Hawn nabízí výmluvnější odpověď na úplně jinou otázku: co jí dnes připadá důležité.
V listopadovém rozhovoru pro Parade mluvila o osmi vnoučatech, práci s dětmi a své organizaci MindUP, která se dlouhodobě věnuje sociálním a emočním dovednostem ve školách. Když přišla řeč na odkaz, který po sobě chce zanechat, její reakce nebyla monumentální. Popsala spíš posun od vlastního ega k práci, která má význam pro ostatní.
Dnes, 21. listopadu, slaví 81 let. A možná právě proto stojí za to nebavit se o tom, jak zůstat mladá.
Věk nemusí znamenat menší svět
V kultuře kolem stárnutí se často pohybujeme mezi dvěma extrémy. Buď se věk prezentuje jako úbytek: méně energie, méně možností, méně viditelnosti. Nebo se proti němu bojuje: stále stejný výkon, stále stejný vzhled, stále stejná intenzita života. Hawn nabízí třetí možnost. Svět nemusí být menší. Jen se může změnit jeho těžiště.
Její profesní příběh už dávno nestojí jen na filmech. MindUP, program vycházející z její nadace, funguje přes dvě desetiletí a zaměřuje se na děti, školy a práci s emocemi. Letos vydala s Lin Oliver také další dětskou knihu ze série The After-School Kindness Crew. Nejde o to, že by přestala být herečkou. Spíš už nemusí být jediným tématem vlastního života.
„Zůstaň skutečný“
V rozhovoru mluvila o tom, co se snaží předávat vnoučatům. Pracovní morálku. Vytrvalost. Laskavost. A také jednoduché „stay real“ – zůstaň skutečný. To zní skoro banálně, dokud si člověk neuvědomí, kolik energie během života spotřebuje na to, aby působil správně před ostatními.
Na kariéru. Na vzhled. Na rodičovství. Na úspěch. Na to, zda žije „dost dobře“. S věkem možná nepřijde automatická moudrost. Ale může přijít větší výběrovost v tom, komu a čemu ještě potřebuješ něco dokazovat.
Laskavost jako činnost, ne dekorace
Hawn letos v rozhovoru pro People popisovala i drobné věci, které dělá automaticky: usmívá se na lidi na ulici, dá se do řeči ve výtahu, snaží se nenechat drobný lidský kontakt úplně zmizet. Je jednoduché takové věty přepsat do motivačního plakátu. Důležitější je, že její práce na stejném principu stojí dlouhodobě.
Laskavost není velká identita, kterou si člověk připne na profil. Často je to série velmi malých rozhodnutí, která skoro nikdo nevidí.
Život nemusí být čím dál víc o tobě
Možná je na tom nejpříjemnější právě absence velkého „tajemství“. +++++Po určitém věku nemusíš objevit další verzi sebe sama, optimalizovat každý rok nebo dokazovat, že jsi pořád stejně důležitá jako dřív. Může se stát něco opačného.
Začne být příjemné, když všechno není o tobě. Když část energie přejde k dětem, vnoučatům, práci, která přesahuje kariéru, nebo prostě k lidem kolem. Není to zmenšení vlastního života. Možná právě naopak.
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Zdroje: Parade – Goldie Hawn Gets Candid About What Matters Most to Her Now [1], People – Goldie Hawn Explains Why She Always Smiles at People on the Street [2], AP – Celebrity birthdays for the week of Nov. 15–21 [3].