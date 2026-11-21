Venom, FOTO: © Columbia Pictures, distr. TV Nova Venom, FOTO: © Columbia Pictures, distr. TV Nova Venom, FOTO: © Columbia Pictures, distr. TV Nova Venom, FOTO: © Columbia Pictures, distr. TV Nova Venom, FOTO: © Columbia Pictures, distr. TV Nova Venom, FOTO: © Columbia Pictures, distr. TV Nova
Komiksový snímek Venom (2018) přilákal Toma Hardyho hlavně proto, že chtěl udělat radost svému synovi. Na place si pak sám prosadil koupel v akváriu s humry a dialogy se symbiontem si nechával pouštět do sluchátka. Z hotového filmu nakonec zmizelo třicet až čtyřicet minut včetně jeho nejoblíbenějších scén. Po Venomovi i po Hardym dokonce pojmenovali nový druh australského pavouka. Roli vzal kvůli svému synovi
Novinář Eddie Brock (Tom Hardy) se při pátrání po praktikách vědce Carltona Drakea (Riz Ahmed) a jeho firmy Life Foundation spojí s mimozemským symbiontem. Najednou musí zvládnout nebezpečné schopnosti i rozpadlý vztah s právničkou Anne Weying (Michelle Williams).
Hardy roli vzal kvůli synovi Louisi Thomasovi, který patří k fanouškům Venoma. Chtěl natočit film, na který by se syn mohl podívat, a tak si s nadsázkou vybral roli, v níž lidem ukusuje hlavy. Sám postavu moc neznal, takže mu právě syn radil, jak Brocka s Venomem zahrát.
Při natáčení Hardy často improvizoval podle okolí. Tak vznikla i scéna v restauraci, kdy Eddie v horečce vleze do akvária s humry. Původní skleněná nádrž na Hardyho váhu nestačila, trval ale na svém, takže štáb narychlo postavil pevnější. Záběr se točil se živými i falešnými humry a ten, do kterého Hardy kousne, byl z cukrové polevy, pěnových bonbonů marshmallow a čokoládového sirupu. Hardy je navíc v soukromí vegetarián, i když přiznává, že občas podlehne.
Hlas ze sluchátka místo masek
Když Eddie mluví se symbiontem, nemusel Hardy reagovat do prázdna. Už při natáčení filmu Legendy zločinu (2015), kde hrál dvojčata, si vymyslel postup s nahráváním předem. Venomovy repliky si pak na place pouštěl do sluchátka a samotný hlas poskládal ze zpěváka Jamese Browna a raperů Redmana s Bustou Rhymesem.
Původně měl Hardy hrát Venoma pomocí snímání pohybu, tvůrci ale zjistili, že lidské oči, zuby ani jazyk se k mimozemské podobě nehodí. Venoma tak vytvořili v počítači, Hardy však scény odehrál v civilu. Na place pak stál přes dva metry vysoký dublér s helmou, aby ostatní herci věděli, kam se dívat.
Michelle Williams šla do filmu kvůli Hardymu
Pro Michelle Williams šlo o první komiksový film a roli vzala kvůli Hardymu, který podle ní dokázal udržet i scény s příšerami při zemi. Její rozvrh se musel přizpůsobit dotáčkám filmu Všechny prachy světa (2017) po vystřižení Kevina Spaceyho. Roli vědkyně Dory Skirth, která v komiksech neexistuje, tvůrci původně napsali pro muže, nakonec ji ale získala Jenny Slate. S Rizem Ahmedem se Hardy znal už od roku 2006, kdy se potkali v britské reality show The Play’s the Thing.
Čokoláda místo mozků
Pozorní fanoušci najdou ve filmu řadu komiksových odkazů. Když Venom doporučuje čokoládu, navazuje na minisérii Venom: The Hunger z roku 1995, podle níž symbionti potřebují látku fenylethylamin z mozků nebo z čokolády. Eddieho dům se jmenuje Schueller po fanouškovi Randym Schuellerovi, od něhož Marvel v roce 1982 koupil nápad na černý kostým Spider-Mana za 220 dolarů. Právnická firma, kde pracuje Anne, nese jména tvůrců Venoma Davida Michelinieho a Todda McFarlana.
Ohlas filmu se přelil i do přírody. V roce 2023 pojmenovali vědci nový druh australského pavouka Venomius tomhardyi po postavě i po Hardym, protože černobílé skvrny na jeho hrudi připomínají Venomovu tvář. Stan Lee si ve filmu ještě zahrál cameo, měsíc po premiéře zemřel.
Komiksový snímek Venom vysílá stanice Nova v sobotu 21. listopadu od 22:50.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).