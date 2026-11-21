Obsah článku Nejdříve si rozmyslete, jak bude betlém vypadat
Než začnete zadělávat těsto, připravte si
návrh celé scény. Nejjednodušší varianta zahrnuje Marii, Josefa a malého Ježíška v jesličkách. K nim můžete přidat pastýře, ovečky, anděla nebo tři krále. Pokud máte s perníkovými stavbami zkušenosti, můžete vytvořit také chlév se střechou a dalšími prostorovými prvky.
Kdo si netroufá kreslit postavičky sám, může si na internetu stáhnout hotové šablony. Stačí hledat například pod hesly
nebo perníkový betlém šablona, gingerbread nativity template Předlohy si vytiskněte v požadované velikosti, vystřihněte a použijte jako vzor při vyřezávání těsta. Lebkuchen Krippe Vorlage.
Ještě před pečením si rozložte všechny papírové díly vedle sebe. Snadno tak zjistíte, zda mají postavičky odpovídající velikost a zda se vejdou na připravený podstavec. Pokud chcete, aby stály samostatně, počítejte také s dostatečně širokou spodní částí nebo s malým perníkovým stojánkem, který je podepře.
Těsto musí být pevné a dobře odpočinuté
Na výrobu betlému se hodí
klasické perníkové těsto, které je o něco pevnější než těsto určené na měkké vánoční perníčky. Nemělo by se příliš lepit ani při vyvalování ztrácet tvar. Po zadělání ho zabalte do potravinářské fólie a nechte alespoň přes noc odpočívat v lednici.
Při vyvalování je důležité dodržet rovnoměrnou tloušťku. Pro běžné postavičky se hodí přibližně
čtyři až pět milimetrů. Velké díly, například stěny chléva nebo podstavec, mohou být o něco silnější. Příliš tenké figurky se snadno lámou, příliš silné se zase hůře propékají.
Jednotlivé tvary vykrajujte
přímo na pečicím papíru. Díky tomu je nebudete muset přenášet a nehrozí, že se při manipulaci zdeformují. Papírovou šablonu přiložte na těsto a ostrým nožem opatrně obkrojte její obrys. Figurky z perníkového těsta | Zdroj: Depositphotos.com Jak upéct figurky, které se nebudou lámat
Perníkové díly určené na stavbu musí být dobře propečené a pevné. Nedopečené těsto zůstává měkké a může se později ohýbat, což je při sestavování betlému problém. Pečte proto podle velikosti a tloušťky jednotlivých částí, obvykle při teplotě
kolem 170 až 180 °C. Dobu pečení přizpůsobte konkrétní troubě a sledujte především barvu a pevnost perníku.
Po vytažení z trouby nechte díly vychladnout na rovné ploše. Pokud se některý okraj při pečení trochu zdeformoval, můžete ho ještě za tepla opatrně zarovnat ostrým nožem. Po úplném vychladnutí už by se perník neměl upravovat násilím, protože by mohl prasknout.
Sestavování neuspěchejte.
Perníkové díly musí být dokonale vychladlé a suché. Pokud chcete mít jistotu, že budou dostatečně pevné, nechte je před stavbou odpočívat ještě do druhého dne. Bílková poleva poslouží jako jedlé lepidlo
Nejdůležitější částí výroby je
spojování jednotlivých dílů. K tomu se používá hustá bílková poleva, která po zaschnutí ztvrdne a funguje jako jedlé lepidlo. Na rozdíl od běžné polevy na zdobení nesmí být příliš řídká. Musí držet tvar a po nanesení nestékat.
Při sestavování naneste polevu na spodní hranu figurky a přitlačte ji k podstavci. Chvíli ji podržte a podle potřeby podepřete například skleničkou nebo jinou stabilní pomůckou. U složitějších staveb je lepší pracovat postupně. Nejdříve spojte menší části, nechte je zaschnout a teprve potom pokračujte.
Počítejte s tím, že
poleva potřebuje několik hodin, ideálně celou noc, aby dostatečně zatvrdla. Pokud začnete betlém zdobit nebo s ním manipulovat příliš brzy, mohou se spoje uvolnit a celá konstrukce se rozpadne.
Zdobení si nechte až na konec
Jakmile všechny postavičky bezpečně stojí a spoje jsou suché, můžete se pustit do zdobení. Bílou polevou vytvoříte detaily oblečení, obličeje, hvězdy nebo sníh na střeše chléva. Použít lze také drobné cukrové dekorace, jedlé perličky nebo barevné polevy.
S dekorováním to ale nepřehánějte. U perníkového betlému často nejlépe vynikne jednoduché provedení, ve kterém mají jednotlivé postavičky dostatek prostoru. Hotovou scénu umístěte na suché místo, kde nebude vystavena vlhkosti. Ta by mohla perník změkčit a narušit jeho pevnost.
Základní recept na perníkové těsto Na výrobu menšího betlému si připravte: 500 g hladké mouky 180 g moučkového cukru 100 g másla 2 vejce 3 lžíce medu 2 lžičky perníkového koření 1 lžičku jedlé sody 1 až 2 lžíce kakaa podle požadované barvy
Všechny suroviny zpracujte v pevné hladké těsto. Zabalte ho do fólie a nechte přes noc odpočívat v lednici. Následující den ho vyválejte, vykrájejte jednotlivé díly podle šablon a upečte v předehřáté troubě. Před sestavováním musí být perník úplně vychladlý.
Na spojování a zdobení si připravte bílkovou polevu
z jednoho bílku, přibližně 200 až 220 gramů prosátého moučkového cukru a několika kapek citronové šťávy. Cukr postupně zapracujte do bílku, dokud nevznikne hustá hladká hmota. Část si můžete ponechat hustší na lepení a zbytek podle potřeby mírně naředit na zdobení.
Pro inspiraci se podívejte, jak nádherný perníkový betlém sestavili na farnosti v Židenicích:
Zdroje článku:
pecemeradi.cz, toprecepty.cz, fajntip.cz
Autor článku:
Monika Blažková