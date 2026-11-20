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Zážitek je o to příjemnější, když kolem bazénu leží sníh nebo se z vody zvedá hustá pára. Vybrali jsme několik míst, kde si můžete takové koupání dopřát. Nejde přitom pouze o luxusní wellness hotely. Některé areály jsou přístupné také jednodenním návštěvníkům a nabízejí zábavu pro celou rodinu.
1. Karlovy Vary: Venkovní bazén s vodou z Vřídla
Jedním z nejznámějších míst pro zimní koupání jsou bazény u hotelu Thermal v Karlových Varech. Saunia Thermal Resort nabízí dva venkovní bazény, které zůstávají v provozu po celý rok. Větší relaxační bazén má vodu vyhřátou na 32 °C a najdete v něm masážní prvky i čtyři plavecké dráhy dlouhé 25 metrů.
Ještě teplejší je menší bazén s vodou o teplotě až 38 °C. Je naplněný přírodní vřídelní vodou, která pochází přímo z karlovarského pramene Vřídlo. Nejde tedy o obyčejnou vodu ohřívanou v bazénové technologii, ale o skutečnou termální pramenitou vodu.
Velkým lákadlem je také výhled na Karlovy Vary. Koupat se můžete vysoko nad centrem města a pozorovat okolní lázeňskou krajinu. Součástí areálu je také saunový svět s osmi saunami, restaurace a bazénový bar.
2. Brno-Kníničky: Termální bazény s teplotou až 37 °C
Na břehu Brněnské přehrady se nachází wellness centrum Infinit Maximus. Jeho venkovní termální bazén je otevřený za každého počasí a v zimě se voda vyhřívá na 35 až 37 °C. V létě je naopak chladnější, přibližně 30 až 33 °C.
Bazén je vybavený vířivými lavicemi a hydromasážními tryskami, které se postarají o příjemnou masáž zad. S vnitřním bazénem je propojený průplavem s automatickými dveřmi. Návštěvníci tak mohou přecházet mezi venkovní a vnitřní částí, aniž by museli vystupovat z vody.
Venku najdete také slaný whirlpool s vodou o teplotě 34 až 38 °C. Má slanost přibližně jedno až dvě procenta a nabízí posezení v teplé bublinkové lázni. Zajímavostí je možnost vzít si do bazénu nápoj z místního baru.
Infinit Maximus je zaměřený především na wellness a odpočinek. Součástí vstupu do termálních bazénů je také saunový svět.
3. Senohraby: Teplá voda nedaleko Prahy
Za zimním koupáním nemusíte cestovat až na Moravu nebo do lázní. V Senohrabech ve Středočeském kraji najdete termální a saunový svět Infinit Sen. Jeho venkovní vyhřívaný bazén je přístupný za každého počasí a v zimních měsících se teplota vody pohybuje kolem 36 až 37 °C.
Také zde najdete hydromasážní lavice a trysky, které masírují různé části těla. Stačí se přesunout na jiné místo v bazénu a vyzkoušet další typ masáže. Nechybí ani možnost objednat si nápoj přímo do vody.
Vedle bazénu je panoramatická odpočinková zóna s lehátky, kterou ovšem v zimě moc nevyužijete. Součástí areálu je nicméně i saunový svět a občerstvení. Místo je vhodné zejména pro jedince, kteří si chtějí dopřát klidnější wellness odpočinek a neplánují rodinný den plný tobogánů a vodních atrakcí.
4. Pasohlávky: Zimní koupání v Aqualandu Moravia
Jihomoravské Pasohlávky jsou známé především díky rozsáhlému aquaparku Aqualand Moravia. Ten nabízí řadu vnitřních i venkovních bazénů a některé z nich zůstávají otevřené také v zimě.
Největším lákadlem jsou venkovní bazény Romulus a Remus. Voda v nich má celoročně teplotu až 37 °C, takže se v nich můžete koupat i v mrazivém počasí. Oba bazény jsou vedle sebe a nabízejí příjemné posezení v teplé vodě.
Celoročně funguje také venkovní bazén Riviera s teplotou kolem 30 °C. V areálu najdete i další bazény s teplou vodou, vnitřní atrakce, tobogány i wellness zónu. Aqualand je proto vhodný také pro rodiny s dětmi, které chtějí spojit venkovní koupání s celodenním programem.
5. Dolní Morava: Teplá voda s výhledem na zasněžené hory
Za zimním koupáním můžete vyrazit také do horského resortu Dolní Morava, kde na začátku roku 2026 otevřelo nové wellness centrum MELORI aqua & spa. Jeho venkovní výplavový bazén funguje celoročně a voda má příjemných 34 °C.
Z bazénu se otevírá výhled na okolní horskou krajinu včetně pohoří Králického Sněžníku. Zatímco venku může panovat mrazivé počasí, návštěvníci si užívají teplou vodu, masážní lavice a odpočinek pod otevřeným nebem.
MELORI je vhodné také pro rodiny s dětmi. Celý vodní svět má plochu přes 550 metrů čtverečních a zahrnuje relaxační bazény, dětský vodní park, tři tobogány a plaveckou dráhu. Některé venkovní atrakce jsou ovšem pouze sezonní, takže je nutné rozlišovat mezi celoročním výplavovým bazénem a letní částí.
Zdroje článku: thermal.saunia.cz, maximus.infinit.cz, en.visitsenohraby.cz, aqualand-moravia.cz, melori.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová