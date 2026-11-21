Sulická se uzavře už na konci listopadu
První velké omezení se týká Sulické ulice v Praze 4. Od 25. listopadu 2026 do 30. června 2027 bude uzavřen její úsek mezi křižovatkami s Branickou a ulicí Pod Višňovkou, respektive navazujícími ulicemi v oblasti Krče.
Důvodem jsou práce na přeložkách inženýrských sítí, které souvisejí s výstavbou metra D. Pražská vodohospodářská společnost současně vymění vodovody a kanalizaci. Město se rozhodlo obě akce časově koordinovat, aby se komunikace nemusela rozkopávat opakovaně.
Uzavírka se dotkne také autobusové dopravy. Linka 121 pojede mezi zastávkami Na Staré cestě a Višňová odklonem přes zastávky Nad Rybníky, Rosečská, U Labutě a Nad Havlem. Linky 117 a 203 budou mezi zastávkami Lísek a Nemocnice Krč vedeny přes zastávku U Labutě. Zastávka Nádraží Krč nebude po dobu výluky obsluhována.
Změny čekají také řidiče osobních automobilů. Od Zálesí nebude možné vjíždět do Štúrovy ulice a ulice Pod Višňovkou směrem do Krče. Příjezd bude možný ze severní strany, tedy od Vídeňské ulice a od ulic U Krčského nádraží a Matek.
V lednu se uzavře část Branické
Další komplikace začnou v první polovině ledna 2027. Na přibližně tři roky se uzavře koncový úsek Branické ulice mezi Dolnokrčskou a ulicí Na Strži.
Na tomto místě vznikne zařízení staveniště a portál, odkud budou dělníci razit tunely směrem k budoucí stanici Ryšánka. Aby se zachovalo dopravní spojení, vzniká už nyní provizorní silniční spojka mezi Branickou a Sulickou ulicí.
Tato komunikace má být zprovozněna současně s uzavírkou Branické a sloužit přibližně do konce roku 2030. Díky ní zůstane Branická přístupná od ulic Na Strži, V Podzámčí i od Jižní spojky.
Doprava se změní také u Thomayerovy nemocnice
Druhá provizorní silniční spojka vzniká v blízkosti Thomayerovy nemocnice. Od první poloviny ledna 2027 má přibližně dva roky zajišťovat nové napojení ulice Zálesí na Vídeňskou.
Stávající křižovatka se kvůli stavbě posune asi o sto metrů severněji, směrem ke Kačerovu. V prostoru původních nájezdových a sjezdových ramen vznikne staveniště. Nejprve zde proběhne přeložka horkovodu, následně začne výstavba části budoucí stanice Nemocnice Krč včetně vestibulu a výstupů.
Řidiči tak budou muset počítat se změnou obvyklých tras. Dopravní podnik chce pomocí provizorních komunikací zachovat průjezdnost oblasti i během náročných stavebních prací.
Kdy se nové metro otevře
Zahájení provozu nové linky metra D je plánováno na rok 2032. V první etapě má být otevřeno šest stanic mezi Pankrácí a Novými Dvory. Do té doby bude pokračovat také výstavba a úpravy okolní infrastruktury.
Součástí projektu je například dokončení podchodu pod ulicí Na Pankráci. Jeho druhá část má být hotová 18. prosince 2026, takže dosavadní dopravní omezení v tomto úseku budou odstraněna. Celý podchod se však otevře až se zahájením provozu metra D v roce 2032.
Pražský dopravní podnik doporučuje řidičům i cestujícím sledovat aktuální informace o uzavírkách a změnách tras. Situace v okolí Krče se bude postupně měnit podle toho, jak budou jednotlivé části stavby pokračovat.
Zdroje článku: dpp.cz, pid.cz, Úsek Ryšánka – Nové Dvory, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý