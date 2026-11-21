Deset vteřin po návratu z trestné lavice dostal puk do úniku. Dlouhou přihrávku mu nabídl Miloš Kelemen a Lauko ve 44. minutě poslal Dynamo poprvé v zápase do vedení. Byl to vítězný gól na 4:3 a zároveň jeho druhá trefa toho večera. Pardubický útočník naposledy skóroval 17. prosince loňského roku. Mezitím odehrál 29 zápasů, prošel play off se zničenými koleny, strávil léto doléčováním a do nové sezony naskočil se zpožděním. Po zápase vysvětlil, co se mezitím změnilo. Jeho váha se posunula o osm až devět kilo, a to směrem dolů. Zhubl, protože se chce vrátit k hokeji, který ho vždycky živil: rychlému, nepříjemnému a postavenému na bruslení.
Večer, kdy Plzeň třikrát utekla a třikrát ji Dynamo dohnalo
Pátek 20. listopadu, 20. kolo extraligy, LOGSPEED CZ Aréna. Zápas začal pro Pardubice nejhůř, jak mohl. Christophe Lalancette otevřel skóre už v osmé vteřině. Podle iSportu tím vytvořil klubový rekord Plzně v české extralize.
Odpověď přišla v čase 4:55. Lauko vystřelil z levého kruhu přes bránícího hráče a skrytou střelou vyrovnal na 1:1. Po 29 zápasech čekání to nebyla šťastná teč ani dorážka z brankoviště, ale čistá střela. Dynamo pak v čase 5:23 přidalo druhý gól a plzeňský brankář Jan Růžička šel na střídačku, nahradil ho Nick Malík.
Plzeň přesto vedla po první třetině 3:2. Pardubice musely vyrovnávat celkem třikrát a do vedení šly poprvé až ve třetí části, po Laukově vítězném úniku. Podle oficiálního zápisu na webu
HC Škoda Plzeň domácí přestříleli hosty 32:20. Dynamo bylo efektivnější a šance proměnilo.
Výsledek měl i širší dopad. Plzeň přišla o pětizápasovou vítěznou sérii, Pardubice napravily předchozí porážku v Českých Budějovicích a domácí porazily už podruhé v sezoně. Asistent trenéra Václav Kočí po zápase mluvil o Laukovi jednoduše: byl to jeho večer.
Kolena, prášky a injekce
Laukovo čekání na gól se nedá vysvětlit jen smůlou v zakončení. Ta hrála roli, ale většinu času ho brzdilo tělo.
Problémy s koleny ho podle záznamů Livesportu provázejí od konce prosince 2025, tedy prakticky od chvíle, kdy dal svůj předchozí gól. Následovaly opakované absence v lednu, únoru i březnu. V play off nastoupil, ale podle vlastních slov hrál „tak na padesát procent“, pod prášky a injekcemi. Patnáct zápasů vyřazovacích bojů zakončil bez gólu se třemi asistencemi. U hráče, jehož hlavní zbraní je rychlost, to vypovídá víc než jakákoli diagnóza.
Přesnou lékařskou diagnózu klub ani hráč nezveřejnili. Jisté je, že léto nestačilo. Dynamo 20. července při zahájení přípravy na ledě oznámilo, že Lauko doléčuje zranění z uplynulého ročníku a pravděpodobně nestihne začátek sezony. Tak se i stalo. Klub ještě 19. října informoval, že je zpět na ledě po zranění spodní části těla.
Dnes hraje se dvěma velkými ortézami a podle svých slov bez bolesti. Kolena dál posiluje a věří, že vydrží. Do zápasu v Plzni šel s bilancí osmi startů v sezoně, nulou gólů a jednou asistencí.
Proč shodil osm až devět kilo
Klíčem k Laukově návratu je podle něj vlastní tělo, tentokrát lehčí. Po zápase řekl, že shodil osm nebo devět kilo, aby se na ledě cítil lépe.
Vysvětlení sahá do jeho zámořské kariéry. V Americe na něj byl tlak, aby byl těžší. V roli hráče čtvrté lajny po něm chtěli fyzickou hru, souboje a odolnost. Po návratu do Česka a po sezoně se zraněnými koleny šel opačným směrem. Lehčí hráč méně zatěžuje klouby a má lepší zrychlení. A navíc lépe zapadá do stylu, jaký Lauko sám chce hrát: bruslení, napadání, nepříjemnost v soubojích.
Přímý důkaz, že dva góly v Plzni padly díky nižší váze, samozřejmě neexistuje. Jde o jeho vlastní vysvětlení a jeden z faktorů. Podle nás ale dává smysl. Útočník, který se v play off pohyboval na půl plynu, potřebuje především znovu získat první krok a zrychlení. A obojí se s lehčím tělem i zdravějšími koleny hledá snáz.
Druhou změnu udělal v tréninku. Podle svých slov se „speciálně zaměřil na střelbu“ a pracoval na ní s trenérem hokejových dovedností Vítem Černohousem a spoluhráčem Johnem Ludvigem. Podrobnosti o tom, co konkrétně trénovali, neprozradil. První gól z levého kruhu ale ukázal, že tahle práce může nést ovoce.
Hlava, šance a první lajna
Lauko nezastíral, že ho dlouhé čekání tížilo. Přiznal, že to měl v hlavě a trochu s tím bojoval. Nejvíc ho štvalo, že se do šancí a úniků dostával, ale nic mu tam nespadlo. Trenérský štáb ho podle Kočího podporoval právě proto, že si příležitosti vytvářel. Chybělo jen dotažení.
V Plzni přitom nehrál ve spodní formaci, ale v první lajně s Romanem Červenkou a Janem Mandátem. Červenka navíc slavil 500. extraligový zápas, jak ve své oficiální zprávě připomnělo i
Dynamo. Lauko svou roli v útoku popsal přesně. S Mandátem jsou si typově podobní, oba dokážou napadat a bruslit. Červenka potřebuje spoluhráče, kteří mu dostanou puk, aby mohl tvořit hru.
Tohle je podle nás jádro celého večera. Dynamo nemá nedostatek šikovných rukou, Červenka sám tvoří víc než leckterá celá formace v lize. Chybějí mu ale nohy, tedy hráči, kteří vybojují puk v útočném pásmu a donutí soupeře chybovat. Lauko je pro takovou roli jako stvořený, jenže bezmála rok ji kvůli zdraví nemohl plnit. Jestli trenéři u tohoto spojení zůstanou, zatím nikdo nepotvrdil. Po dvou gólech a výhře na ledě silného soupeře si ale o pokračování jednoznačně říká.
Čísla před zraněním a po něm
Srovnání s předchozí sezonou ukazuje, jak velký propad Lauko zažil a z jaké výšky padal.
Období Zápasy Góly Asistence 2025/26, základní část 34 10 12 2025/26, play off 15 0 3 2026/27 před Plzní 8 0 1 2026/27 po Plzni 9 2 1
V základní části minulého ročníku sbíral v průměru přes 0,6 bodu na zápas. Pak přišla kolena a produktivita se zastavila. V aktuální sezoně je hlavním problémem malý počet odehraných zápasů, nikoli slabá produktivita. Devět startů ve 20 kolech znamená, že Dynamo bez něj odehrálo víc než polovinu dosavadní části sezony.
Pardubicím se přesto daří. Po výhře v Plzni jsou podle
tabulky Tipsport extraligy druhé se 42 body a skóre 75:50. Na vedoucí Třinec ztrácejí devět bodů, ale mají o zápas méně. Pokud se k týmu, který už teď hraje o čelo, přidá zdravý a rychlý Lauko, může to být pro zbytek ligy nepříjemná zpráva.
Dva góly zatím nedělají z Lauka hráče, který se definitivně vrátil. Večer v Plzni ale ukázal, co Dynamo s lehčím Laukem a zpevněnými koleny může mít. Rozhodla úniková rychlost deset vteřin po trestu, tedy přesně ta, o kterou v play off přišel.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek