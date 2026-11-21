Jihlavské zoo se poprvé povedlo odchovat kriticky ohrožené majny Rothschildovy
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Jihlavské zoo se poprvé povedlo odchovat kriticky ohrožené majny RothschildovyZdroj: Zoo Jihlava
Článek byl publikován 21.11.2026 18:45
Nemocnice Pelhřimov se dnes připojí k akci Movember benefičním hokejovým zápasem. Smyslem utkání a kampaně...
Policisté řeší případ, ve kterém si muž z Humpolecka na internetovém profilu „Dílna Anežka“ objednal jeden...
Nadšené a plné inspirativních myšlenek se do jídelny ve Velkém Beranově vracely tamní kuchařky z finále...
Více než třicetitisícovou škodu způsobil vandal, který na žďárském náměstí Republiky rozbil skleněnou...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →