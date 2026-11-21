Pátek 20. listopadu, Allianz Arena, 15. minuta. Kane se v pokutovém území Kolína natahuje ke střele a obránce Joël Schmied mu při skluzu trefí levé chodidlo. Rozhodčí Robin Braun nepíská, VAR zákrok za faul nepovažuje. Anglický útočník se ještě pár minut snaží pokračovat. Ve 20. minutě ale kulhá do kabiny a místo něj nastupuje Tom Bischof. Večer přišla diagnóza, které se v Mnichově obávali: poranění syndesmózy v levém kotníku a podle odhadů nejméně tři měsíce mimo hru. Remíza 1:1 s Kolínem je pro Bayern nepříjemná. Ztráta Kanea je mnohem horší.
Zlatý míč a 73 gólů
Kane 26. října převzal Zlatý míč pro rok 2026 a v hlasování porazil Kyliana Mbappého i Lamina Yamala.
UEFA ocenění zdůvodnila 73 góly za klub a reprezentaci v sezoně 2025/26, domácím treblem s Bayernem a třetí korunou krále střelců Bundesligy v řadě. Bayern ho po vyhlášení ve vlastním textu nazval „nejlepším hráčem na světě“.
Ani v nové sezoně nepolevil. V 16 soutěžních zápasech dal 10 gólů a dalších 10 připravil. Na kanonýra je to až nezvykle vyrovnaná bilance. Kane totiž za Bayern góly nejen střílí, ale také hru rozjíždí, couvá pro míče a rozhoduje, kudy povede útok.
Dvacet minut, které změnily podzim
Průběh večera se dá shrnout do několika minut:
12. minuta: Kolín vede. Devatenáctiletý Mikey Moore rozjel brejk, přes Mainu a patičku Saïda El Maly se mu míč vrátil, Moore obešel brankáře Urbiga a skóroval. Byl to jeho první gól za Kolín. 15. minuta: Schmied zasahuje Kanea při střele v pokutovém území. Hra pokračuje. 19. minuta: Kane leží na trávníku a lékaři ho ošetřují. 20. minuta: Střídání. Kane odchází, nastupuje Tom Bischof. 37. minuta: Nathaniel Brown vyrovnává na 1:1. Po zápase: Sportovní ředitel Max Eberl potvrzuje diagnózu.
Mooreův gól přitom nebyl náhoda. Anglický ofenzivní talent hostuje v Kolíně z Tottenhamu a předchozí sezonu strávil v Rangers, kde dal 7 gólů ve 47 zápasech a ve Skotsku ho zvolili nejlepším mladým hráčem roku. Proti Bayernu ukázal, proč o něj Kolín stál.
Statistiky Sky Sports ukazují, jak bezzubý byl Bayern po Kaneově odchodu. Domácí měli míč 71,4 % času a vystřelili sedmnáctkrát, na branku ale mířila jediná rána. Kolín vystřelil na branku čtyřkrát a neproměnil čtyři velké šance. Hosté mohli vyhrát.
Syndesmóza: měsíce, ne týdny
„Harry má syndesmózu,“ řekl po zápase Eberl podle deníku Abendzeitung München. Jde o natržení vazu, který drží pohromadě kosti bérce nad kotníkem. Takové zranění se hojí pomalu a u hráče, jehož hra stojí na odrazech, obratech a soubojích, s ním nikdo nebude spěchat.
Přesnou metodu vyšetření klub nezveřejnil. Výsledek je ale jasný. Mnichovský deník píše o absenci nejméně tří měsíců,
Bundesliga.com cituje trenéra Vincenta Kompanyho, že počítá s výpadkem „spíš v měsících než v týdnech“. Pokud se naplní optimističtější odhad, Kane by se mohl vrátit nejdříve kolem druhé poloviny února 2027. Konkrétní termín zatím nikdo nepotvrdil.
Zranění se týká i Anglie. Nejbližší velkou akcí reprezentace je čtvrtfinále Ligy národů s Norskem: 27. března 2027 venku a o tři dny později doma. Pokud by rehabilitace šla podle plánu, březnová nominace ztracená není. Podle nás ale bude Kane v tu dobu teprve dohánět herní rytmus a kapitána bez zápasové praxe nebude chtít riskovat ani anglický svaz.
Marodka, která už neměla kam růst
Kane není první, kdo letos v Mnichově vypadl. Před zápasem s Kolínem chyběli:
Hráč Zranění Luis Díaz menší natržení zadního stehenního svalu levé nohy (po Lize mistrů s Arsenalem) Serge Gnabry svalové zranění zadního stehenního svalu levé nohy Adam Aznou Saibari syndesmóza pravého kotníku, po operaci Alphonso Davies zadní stehenní sval Manuel Neuer chodidlo
V zápase pak přibyl strach o Michaela Oliseho, který musel být po přestávce vystřídán a po utkání odcházel o berlích. Kompany ale později uklidnil, že by Francouz mohl hrát už následující týden.
Jedna společná příčina doložená není. Bayern trápí souběh svalových zranění a kontaktních úrazů v nabitém podzimním programu. Přes všechny ztráty zůstal jako jediný tým z pěti nejsilnějších evropských lig v sezoně bez soutěžní porážky. To o síle kádru něco vypovídá. Ofenziva teď ale přichází o svou nejdůležitější součástku.
Večer navíc symbolicky uzavřel nejtěžší měsíc v nedávné historii klubu. Kompany se na lavičku vrátil právě proti Kolínu. Dva dny po zápase s Arsenalem zkolaboval na tréninkovém hřišti, podle AFP kvůli meningeálnímu podráždění po virové infekci, a při pádu si vykloubil rameno. Vynechal pět zápasů. Před Kolínem tvrdil, že se cítí „opravdu dobře“. Hned v prvním zápase po návratu ale přišel o nejlepšího hráče.
Kdo teď ponese útok
Odpověď zatím nikdo nemá. Proti Kolínu se po Kaneově střídání do hrotu nouzově posunul mladý Lennart Karl a Bischof hrál pod ním. Po přestávce kvůli Olisemu naskočil devatenáctiletý Tim Binder a v závěru debutoval Noah Codjo-Evora. Z nouze tak dostali šanci mladíci, se kterými v sezoně nikdo nepočítal.
Dá se čekat, že Kompany v nejbližších týdnech postaví Karla jako falešnou devítku a za něj Bischofa nebo Jamala Musialu. Spásou by mohl být Díaz, o kterém trenér před zápasem mluvil jako o hráči blízko návratu. Jenže Kolumbijec je spíš křídelník než hrotový útočník.
Historie nabízí jistou útěchu. Podle starší analýzy Bundesligy z dubna 2025 měl Bayern bez Kanea v základní sestavě vyrovnanou bilanci šesti výher a šesti porážek, v samotné lize od sezony 2023/24 podle StatMuse pět výher, jednu remízu a dvě prohry. Aktuální čísla pro letošní sezonu se nám dohledat nepodařilo. Vyhrávat bez něj Bayern uměl, přesvědčivě ale málokdy.
Podle nás je to zátěžový test celé konstrukce týmu. Kane neznamenal jen 20 gólů a asistencí v 16 zápasech. Byl bodem, přes který Bayern otevíral zatažené obrany. Bez něj musí góly přijít odjinud a proti Kolínu nepřišly.
Lille, Hamburk a tabulka
Na hledání řešení má Kompany pár dní. Podle
programu Bayernu čeká Mnichov ve středu 25. listopadu od 21:00 venkovní zápas Ligy mistrů v Lille. V sobotu 28. listopadu od 15:30 hraje v Hamburku a 1. prosince přijde na řadu Hertha. Čeští diváci uvidí Ligu mistrů na Oneplay a kanálech Nova Sport 3 až 6, duel v Hamburku vysílá Nova Sport 3.
V prosinci přijde i český přesah. Bayern 8. prosince od 21:00 hostí v Lize mistrů Slavii. Pražané tak narazí na Bayern bez jeho nejlepšího hráče a možná i bez dalších opor.
V lize zůstal Bayern po 10 kolech neporažený, ale remíza s Kolínem už je jeho čtvrtá, předtím mimo jiné 2:2 s Dortmundem. Proti Kolínu přitom Bayern do té doby pětkrát za sebou vyhrál, mimo jiné 5:1 a 4:1. Po pátečním večeru vede s 22 body jen o bod před Dortmundem, který má zápas proti Mönchengladbachu k dobru. Bayern tak může přijít o první místo dřív, než Kane vůbec začne rehabilitovat.
Kane odcházel z trávníku Allianz Areny ve 20. minutě a vrátit by se mohl až koncem zimy. Bayern mezitím odehraje zápasy Ligy mistrů, přímé souboje o titul i duel se Slavií, a v každém z nich bude jeho absence vidět v kolonce střel na branku.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl