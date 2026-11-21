Vánoce jsou za dveřmi a s nimi i čas přání, překvapení a dárků. Pro několik pejsků z útulku v Lukavici by ale tím největším přáním bylo něco úplně jiného než nová hračka nebo plná miska. Chtěli by mít svého člověka, vlastní pelíšek a jistotu, že už je nikdo neopustí.
Každý z nich má za sebou jiný příběh. Některé poznamenala samota, jiné zanedbávání nebo špatné zacházení. Přesto stále čekají, že člověk může být také někým, komu se dá věřit. Seznámit se s nimi můžete právě teď.
Bruno
Bruno: Veselý psí senior, který chce spát v teple
Věk: 10 let Plemeno: kříženec ohaře Váha: přibližně 35 kilogramů
Bruno má sice deset let, ale na svůj věk je stále čilý a veselý. V minulosti žil v bytě s dalším pejskem a zvládá také soužití s kočkami. Nový domov by si představoval především jako místo, kde bude moci spát pěkně v teple, doma a po boku svých lidí. I psí senior si totiž zaslouží poznat, jaké to je mít rodinu, která s ním počítá.
Rek
Rek: Učí se, že člověk může být kamarád
Rek
Věk: přibližně 3 roky Váha: přibližně 12 kilogramů
Rek patří mezi dvanáct psů, kteří žili s nemohoucím majitelem v maringotce v naprosto nevyhovujících podmínkách. Neměli zajištěnou řádnou péči ani dostatek jídla a místo laskavé výchovy poznali také rány holí. Není proto divu, že si k lidem hledá cestu pomalu.
V útulku ale začíná postupně poznávat, že člověk nemusí znamenat jen nebezpečí. Rek hledá trpělivého člověka, který mu dá čas, naučí ho všechno, co dosud neměl možnost poznat, a nebude od něj očekávat okamžité pokroky. Potřebuje především pochopení, laskavost a bezpečí. Právě to mu může pomoci zjistit, že život po boku člověka může vypadat úplně jinak než dosud.
Berry
Berry : Po zkušenosti s týráním touží po klidu
Věk: přibližně 8 až 9 let
Berryho původní majitel o něj přišel kvůli týrání. Teprve po více než roce, kdy se řešil jeho případ, se stal právně volným a mohl začít hledat novou rodinu. Na sklonku psího života by si zasloužil především klidné a bezpečné prostředí, kde na něj nikdo nebude spěchat.
Berry je podle pracovníků útulku něžný, milý, hodný a nenáročný pes. Nestojí o ruch a chaos, mnohem raději by měl svůj pelíšek někde v teple a člověka, který mu dopřeje dostatek klidu. Jiná zvířata zatím příliš nezná, se společností větší fenky by ale podle všeho mohl vycházet dobře.
Šotek a Zuzanka
Šotek a Zuzanka: Dva pejsci, kteří hledají společný domov
Šotek a Zuzanka
Věk: 5 let Plemeno: vlčí špicové
Šotek a Zuzanka mají za sebou celý život, který se příliš nepodobal tomu, co si pod pojmem psí domov představujeme. Žili na dvoře a jejich hlavním úkolem bylo rozmnožování. Když jejich majitelka zemřela, přestali být pro své okolí žádoucí a začali překážet.
Teď by konečně chtěli poznat, jaké to je být skutečnými členy rodiny. Hledají společný, bezpečný domov, ideálně v domku se zahradou. Na život v bytě nejsou zvyklí, stejně jako na soužití s dalšími zvířaty nebo malými dětmi. Potřebují proto prostředí, které bude odpovídat jejich dosavadním zkušenostem a ve kterém se budou moci postupně zabydlet.
Pes není vánoční dárek. Je to závazek na roky
Příběhy pejsků z Lukavice připomínají, že za každým zvířetem v útulku je nějaký osud. A že nový domov nemusí automaticky znamenat konec všech problémů. Zvlášť psi, kteří zažili zanedbávání nebo špatné zacházení, mohou potřebovat dlouhý čas, než začnou novému člověku důvěřovat. Někdy bude nutné překonávat strach, učit se základním návykům nebo si postupně zvykat na běžné situace, které jsou pro jiné psy samozřejmostí.
Právě proto by adopce neměla být impulzivním rozhodnutím ani vánočním překvapením. Živý tvor není dárek, který lze po svátcích odložit, když se ukáže, že péče o něj zabírá příliš času nebo vyžaduje víc trpělivosti, než obdarovaný čekal. Rozhodnutí pořídit si psa musí být především na člověku, který s ním bude skutečně žít. Musí počítat s každodenní péčí, výdaji, výchovou i případnými komplikacemi. A pokud se rozhodne dát domov psovi s nelehkým osudem, také s tím, že důvěra se nedá vynutit a někdy se buduje opravdu pomalu.
Psí domov Lukavice a Pes senior, z. s.
Lukavice 222
516 03 Lukavice
(okres Rychnov nad Kněžnou)
Kontaktní osoba:
Jana Lemfeldová
Telefon: 608 524 973
E-mail: utuleklukavice@seznam.cz
pessenior@seznam.cz
Pro Bruna, Reka, Berryho, Šotka a Zuzanku by ale právě takové rozhodnutí mohlo znamenat začátek úplně nového života. Ne každý z nich potřebuje totéž, všichni však potřebují někoho, kdo je přijme takové, jací jsou, a zůstane s nimi i ve chvílích, kdy to nebude úplně jednoduché.
Zájemci o adopci se mohou obrátit přímo na
útulek v Lukavici, kde jim poskytnou bližší informace o jednotlivých psech a podmínkách jejich osvojení.