Před startem víkendu vyjádřil Oliver Bearman frustraci z protahování oznámení o jeho pokračování v Haasu i v příštím roce. Otázkou je, co se za zdržením ve skutečnosti skrývá. Spekuluje se, že Bearman požaduje od Ferrari záruky, že v něm získá sedačku on, a ne Câmara, až Lewis Hamilton odejde.
Druhá teorie zmiňuje snahy Toyoty, která údajně nechce mít dva jezdce z akademie Ferrari a ráda by vedle Rafaela Câmaru posadila některého ze svých pilotů. Paddockem v Las Vegas se začaly šířit zprávy o intenzivním sbližování Bearmana s Alpinem. Brit by tak mohl hledat způsoby, jak z Haasu odejít.
Pro Bearmana nemohla pozitivně vyznít ani slova Lewise Hamiltona, který během víkendu prozradil, že je v polovině svého kontraktu s Ferrari a odchod neplánuje. Jeho slova fakticky znamenají, že ve Ferrari zůstane ještě minimálně dva roky. Charles Leclerc podepsal novou smlouvu přibližně před šesti měsíci, takže jeho sedačka je na několik let zablokovaná.
Bearmanova rétorika se v Las Vegas viditelně změnila, protože Brit vždy tvrdil, že dohoda o nové smlouvě s Haasem je pouze otázkou času. V uplynulých hodinách však přiznal, že už nemá situaci pod kontrolou. RacingNews365 informoval, že nový Bearmanův narativ by mohl naznačovat, že se připravuje na odchod z Haasu a ukončení vazeb s Ferrari.
Pokud by totiž Bearman chtěl přestoupit, musel by ukončit spolupráci s Ferrari. Jediným týmem, který ještě s Italy spolupracuje, je Cadillac, ten však Brita určitě neláká. Jak prozrazuje Sándor Mészáros, jedinou reálnou možností pro Bearmana zůstává Alpine. Tam loni podepsal dlouhodobý kontrakt Pierre Gasly, a tak by se v ohrožení mohl ocitnout Franco Colapinto, kterého Flavio Briatore na konci srpna potvrdil jako jezdce pro příští rok.
Argentinci údajně nepomohl manévr v Baku, při kterém vyřadil nejen Landa Norrise, ale především Pierra Gaslyho. Přitěžují mu také agresivní argentinští fanoušci, kteří se v posledních týdnech nevybíravě vyjadřovali o několika jezdcích i jejich rodinách.
Důležitým faktorem však zůstávají peníze. Sponzor Colapinta, Mercado Libre, platí ročně 20 miliard dolarů, aby mu zajistil sedačku. K možné změně jezdce však Briatoreho údajně motivuje příchod Gucci, který se od příští sezony stane titulárním sponzorem Alpinu. Francouzi by tak už nemuseli být odkázáni na argentinské peníze a pro evropskou společnost by zároveň mohlo být zajímavější, kdyby v Alpine působili Francouz a Brit.
Colapinto by se v případě Bearmanova příchodu mohl stát třetím jezdcem, protože Alpine před několika dny opustil Paul Aron.