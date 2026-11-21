Akční thriller Mechanik zabiják (2011) se připravoval dlouhých patnáct let a v hlavní roli mohl původně stát Michael Douglas nebo Sylvester Stallone. Při natáčení si pak Ben Foster zlomil klíční kost a musel překonat i svůj strach z výšek při skoku z vysoké budovy. Do kin přitom snímek putoval pod tajným krycím názvem, aby se zabránilo pirátství. Pozorní diváci navíc v jedné ze scén odhalí upravenou policejní fotku ze zatčení Davida Bowieho.
Patnáct let příprav před kamerou
Nájemný zabiják Arthur Bishop (Jason Statham) dokáže každé zadání zamaskovat jako nehodu nebo sebevraždu, jenže pak dostane rozkaz odstranit vlastního mentora Harryho McKennu (Donald Sutherland). Do cesty se mu vzápětí připlete Harryho syn Steve (Ben Foster), který chce otcovu smrt pomstít a trvá na tom, aby ho Bishop vycvičil.
Režisér Simon West navázal na stejnojmenný film s Charlesem Bronsonem z roku 1972. Nová verze se rodila patnáct let a než roli získal Statham, zvažovali tvůrci v hlavní úloze Michaela Douglase. Ve hře byl také Sylvester Stallone, který si měl zahrát hlavní roli a snímek rovnou i režírovat. Samotné natáčení pak proběhlo rychle a štáb ho zvládl za devět týdnů.
Statham se před kamerou znovu potkal se Sutherlandem, se kterým už v roce 2003 natočil snímek Loupež po italsku. Sám Sutherland měl navíc vazbu i na původní verzi, protože si kdysi zahrál po boku Bronsona ve filmu Tucet špinavců. Pro Mini Anden znamenal Mechanik zabiják první nahou scénu v kariéře. V roce 2016 se pak akční thriller dočkal pokračování Mechanik zabiják: Vzkříšení.
Zlomená klíční kost během souboje
Natáčení akčních scén dalo zabrat hlavně Fosterovi. Během sólového souboje s urostlým zabijákem si zlomil klíční kost. Těžkou zkouškou pro něj byl i kaskadérský kousek, při kterém společně se Stathamem skáčou z vysoké budovy. Foster totiž trpí strachem z výšek, takže pro něj byl tenhle záběr mimořádně nervydrásající.
Chicago i Kolumbie vznikly v New Orleans
Přestože se příběh odehrává v Chicagu, Houstonu i v Kolumbii, celý film vznikl v oblasti kolem New Orleans. Studia Sony Pictures a CBS Films pak před premiérou dělala všechno pro to, aby snímek neunikl pirátům, a filmové kopie posílala do kin pod krycím názvem Money Maker. Pozornost budily i samotné upoutávky, podle jednoho z diváků přišlo na televizní trailer vysílaný během seriálu Glee kvůli násilí třináct stížností.
Policejní fotka Davida Bowieho
Tvůrci do filmu schovali několik nečekaných detailů. Když se na obrazovce objeví policejní fotka nelegálního obchodníka se zbraněmi, jde ve skutečnosti o starou fotografii zpěváka Davida Bowieho z jeho zatčení kvůli drogám v Rochesteru ve státě New York. Grafici na ni jednoduše přimontovali obličej herce.
Skrytý vzkaz nese i samotný závěr filmu. Záznam z bezpečnostní kamery se Stathamem ukazuje datum 28. ledna 2011, což byl přesně den, kdy film zamířil do amerických a kanadských kin. Ve 36. minutě si zase pozorní diváci mohou všimnout drobného přešlapu, když zpomalený záběr nábojnice vylétávající z pušky odhalí podle zalisované špičky slepý náboj.
V dílně, kde Bishop renovuje auto, sáhla produkce po voze Jaguar E-Type z roku 1961 a na Harryho pistoli nechali tvůrci vyrýt nápis „Vítězství miluje přípravu“. Pozorní diváci si pak všimli i smyšlené firmy Cobol Engineering, kterou znají ze snímku Počátek.
Akční thriller Mechanik zabiják vysílá stanice Prima COOL v sobotu 21. listopadu od 23:30.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (imdb, cs.wikipedia, csfd).