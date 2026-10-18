Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Žádné BoP nepřipusťme: Člověk z univerzity si v bance vydělá víc

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Včera jsme přinesli informace o snaze Jamese Vowlese a Zaka Browna změnit pravidla rozpočtového stropu, který podle nich už neplní funkci, s jakou byl v roce 2021 zaveden. Angličan a Američan však čelí silné opozici.
Žádné BoP nepřipusťme: Člověk z univerzity si v bance vydělá víc

Žádné BoP nepřipusťme: Člověk z univerzity si v bance vydělá víc

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 13:11

Reklama
Další články z SvětFormule.cz
Mercedes míří na oba tituly. Kdy může slavit?
Mercedes míří na oba tituly. Kdy může slavit?
Vowles získal Browna: Výzvy k úpravě rozpočtového stropu sílí
Vowles získal Browna: Výzvy k úpravě rozpočtového stropu sílí

Paddockem momentálně rezonuje téma úprav rozpočtového stropu, které začal prosazovat James Vowles. Šéf...

Malajsie zvažuje návrat: Důležitý verdikt vlády padne v listopadu
Malajsie zvažuje návrat: Důležitý verdikt vlády padne v listopadu

Neplánovaný záskok Malajsie za Bahrajn se celkem vydařil. Sepang přinesl kvalitní závod a návrat oblíbené...

Žebříček legend F1: Kdo vyhrál nejvíce závodů za jeden tým?
Žebříček legend F1: Kdo vyhrál nejvíce závodů za jeden tým?

Vítězství Maxe Verstappena při Velké ceně Singapuru minulý víkend nebylo jen jeho prvním triumfem na okruhu...

Collins doplňuje Naomi Schiff: Projevil se nedostatek důvěry
Collins doplňuje Naomi Schiff: Projevil se nedostatek důvěry

Po minulém týdnu v Singapuru si Ferrari muselo vyslechnout kritiku od Naomi Schiff. Podle ní už mezi...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

Všechny články tohoto autora →
SvětFormule.cz
Další články z kategorie F1
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.