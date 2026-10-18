Žádné BoP nepřipusťme: Člověk z univerzity si v bance vydělá víc

F1 zavedla rozpočtový strop už před lety a zpočátku vypadal jako skvělé pravidlo. V poslední době se však stále častěji ozývají hlasy požadující jeho změnu. James Vowles navrhuje, aby týmy, které skončí v Poháru konstruktérů na nižších příčkách, dostávaly více peněz než špička. Chce tak prosadit přesný opak toho, co platí v současnosti.
Aby návrh šéfa Williamsu prošel, potřebuje při hlasování Komise F1 šest hlasů. Očekává se, že pro změnu by hlasovaly Audi, Cadillac, Alpine a Aston Martin, zatímco proti by byly Ferrari, McLaren, Red Bull a Mercedes. Zak Brown však naznačil, že by byl ochoten jednat o případných úpravách.
Rozhodnout by tak velmi pravděpodobně musel jeden z dvojice Haas a Racing Bulls. Oba týmy už ale vyjádřily nesouhlas s Vowlesovým návrhem. Angličan věří, že pokud by jeho návrh prošel, byl by dostatek času na jeho přípravu do roku 2030, kdy se vrátí motory V8.
Toto Wolff vysvětlil svůj jasný postoj a důvody, proč nesouhlasí s návrhem na úpravu rozpočtového stropu. „V současnosti bych byl rád, kdybychom měli v rozpočtovém stropu větší prostor na nižší platy, místo abychom peníze používali na nová křídla. Zároveň bychom tak mohli zaměstnancům platit o něco více a F1 by byla atraktivnější.“
„Samozřejmě záleží také na velikosti týmu. Shodli jsme se, že musíme něco udělat, ale menší týmy nebudou spokojené s tím, že máme v rozpočtu o pět milionů více na lidi s doktorátem. K Jamesovi a Williamsu chovám velké sympatie, ale musíme být opatrní, aby se nevrátilo něco, co jsme před rokem či dvěma zrušili. Naše diskuse se postupně posouvá kupředu,“ dodal Wolff.
Ještě před zavedením rozpočtového stropu se diskutovalo o možnosti inspirovat se WEC a zavést ve F1 systém BoP. Pro Rakušana je však tato myšlenka jednoznačnou červenou čárou.
„Nemám rád koncept úprav na základě pořadí. Máme omezení ve využívání větrných tunelů a CFD, ale divák si jich nevšimne, protože jsou malá a nikdy nebyla velkým tématem. Máme mechanismus, který se snaží vyrovnat pohonné jednotky. Pokud by někdo výrazně zaostal, dostane příležitost, ale nejde o systém, s jehož pomocí by dokázal najednou přeskočit konkurenty. Mezinárodní automobilová federace si zaslouží respekt za práci, kterou v této oblasti odvedla.“
Wolff zdůraznil, že Mercedes, stejně jako další týmy, musel v roce 2021 projít rozsáhlou restrukturalizací a F1 hrozí ztráta těch největších talentů. „Smyslem zavedení rozpočtového stropu bylo snížit rozdíly mezi malými a velkými týmy. My jsme museli výrazně restrukturalizovat personál, zatímco jiné týmy byly pod limitem a mohly nabírat nové lidi. Tento sport vždy přitahoval talenty z nejlepších univerzit. I dnes k nám přicházejí noví lidé pouze díky nadšení, ale po pěti, šesti či sedmi letech, kdy už mají doktorát, je jejich plat stále nižší než v technologické firmě nebo v bankovnictví. A to se stává problémem,“ uzavřel Rakušan.