O současné éře pravidel si může každý myslet, co chce, ale v Las Vegas jsme díky ní zažili závod, který by se při jakýchkoli jiných regulích nejspíš nikdy neudál. Během padesátikolového závodu jsme byli svědky 352 předjížděcích manévrů, čímž byl překonán rekord z Velké ceny Nizozemska v roce 2023.
Tehdy jsme během divokého deštivého závodu mohli vidět 186 předjetí. Spousta výměn pozic však byla způsobena rozdíly v obutí, neboť někteří jezdci měli nazuté nevhodné pneumatiky pro podmínky, které zrovna panovaly na trati, a tudíž byli pro ostatní lehkou objetí.
V Městě hříchu však žádná vyšší moc nezasáhla a celý závod se obešel bez kapky deště. Velkou cenu, ve které neměl během celého jejího trvání její lídr náskok na druhého jezdce větší než 1,563 sekundy, nakonec ovládl Max Verstappen. Průměrný počet předjetí během jednoho kola čítal neuvěřitelných sedm manévrů.
První polovina pole, ve které se nacházeli piloti s motory Mercedes a Red Bull Ford plus oba piloti továrního Ferrari, se držela většinu času při sobě. Svědčí o tom ztráta George Russella, který projel cílem jako desátý (po penalizaci Leclerca se posunul na deváté místo, pozn. red), která činila pouhých 13 sekund.
Tato atraktivní podívaná vznikla zejména díky aktivní aerodynamice a různorodému využívaní hybridních systémů jednotlivými jezdci, které vytvářely rozdíly v rychlostech mezi závodníky na konci rovinky v rozmezí 20 až 30 km/h. Svou roli sehrál také slipstream, který byl na dlouhé rovince mezi 12 a 14 zatáčkou zásadní.
A nakonec celé této divočině pomohla také konfigurace tratě. Trať se sice skládá z dlouhých rovinek, ovšem nenachází se na ní žádné rychlé zatáčky, ve kterých by rychlejší vozy získávaly podstatné množství času. Pomohla také nízká teplota vozovky, díky které mohli piloti daleko více tlačit, aniž by se museli bát o přehřátí svých pneumatik.
Pneumatiky Pirelli se však ani při 12 °C nedrolily, a tudíž byli závodníci schopni držet stále tempo. Co se týče strategie, tak s tou neměli inženýři příliš práce. Všichni své pit stopy vyřešili během safety car fáze, která začala v devatenáctém kole.
Je pravdou, že v některých případech se jezdci kvůli rozdílům v množství energie v bateriích spíše objížděli, což zmínil například Lando Norris, přesto šlo pro oko diváka o velkolepou show.
Spousta změn se udála také na samotném čele. Změnu ve vedení jsme viděli hned 35krát, což sice není rekord, přesto jde o úctyhodné číslo.
Na závěr něco na odlehčení – na vyrovnání rekordu z Las Vegas bychom potřebovali 88 závodů na zbrusu nové trati v Madridu.