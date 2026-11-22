Okruh v Las Vegas Ferrari typově neseděl a už v sobotu bylo očividné, že na špici rychlostně ztrácí. Největší slabinou byly pro červené monoposty rovinky, a to jak kvůli slabší pohonné jednotce, tak kvůli křidélku před výfukem, které zvyšovalo odpor vzduchu.
V kvalifikaci poprvé od Imoly v roce 2025 oba monoposty nepostoupily do třetí části. V závodě se však ztráta na špici zdála být menší a vzhledem k množství předjíždění a nepředvídatelnosti závodu rozhodně nebylo pro tým z Maranella nic ztracené. Prvních deset jezdců se drželo celý závod prakticky za sebou.
První problém pro Ferrari přišel ještě před zastávkami v boxech. Lewis Hamilton si totiž při trojitém souboji se svým kolegou a Landem Norrisem zkrátil trať, za což byl „odměněn“ desetisekundovou penalizací.
Posléze vyjel na trať safety car a Brit se po odpykaní trestu propadl až na čtrnácté místo. Po restartu se však postupně probíjel polem zpět nahoru, a dokonce se dostal před svého týmového kolegu Charlese Leclerca.
Nicméně Monačan jako by se svým parťákem bojoval o něco ostřeji než s ostatními, a zatímco většina pilotů si vyměňovala pozice na rovince, tak on zkusil překvapit sedminásobného šampiona v poměrně nepřehledném místě. Leclerc trefil svého britského kolegu na zadní kolo, čímž jej roztočil a odsunul až na desáté místo.
Po chvíli komisaři udělili další desetisekundový trest pro jezdce Ferrari, tentokrát pro Charlese Leclerca.
Problémem však je, že se nejedná o první incident mezi těmito dvěma. Monacký pilot sice v pozávodních rozhovorech vzal vinu na sebe, ovšem šéf stáje Fred Vasseur byl po právu rozhořčen a zítra si hodlá se svými svěřenci vážně promluvit.
Naštvaný byl samozřejmě také Lewis Hamilton, který doufal, že budou společně s Leclercem spolupracovat, aby dostihli Landa Norrise.
Na konci závodu ještě dokázal britský závodník uhájit svou pozici před Georgem Russellem, který tři kola před koncem udělal chybu a propadl se na deváté místo. Svou intenzivní obranou navíc umožnil Carlosi Sainzovi předjet pilota Mercedesu těsně před cílovou čárou.
Samotný Hamilton byl po penalizaci Leclerca klasifikován na sedmém místě za oběma piloty Alpinu a po závodě se k jeho průběhu samozřejmě vyjádřil.
„Byl jsem tam tolikrát a myslím, že právě v tu chvíli jsem věděl, že jsem rychlejší. Právě jsem se oklepal z desetisekundové penalizace a myslel jsem jenom na to, jak porazit McLaren. Musíme porazit McLaren.“
„Neměli bychom za nimi bojovat, protože pokaždé, co spolu bojujeme, tak jen ztrácíme půdu pod nohama. Měli jsme spolupracovat a zůstat v závěsu. Měli jsme tlačit a dohnat ty kluky vepředu, ale hádám, že v tomto ohledu jsme se na to nedívali stejně,“ zhodnotil vítěz 106 závodů přístup svůj a svého kolegy.
„Nakonec nás to stálo spoustu bodů, což je škoda. Myslím, že tým si jistě zasloužil více.“
O vyvození zodpovědnosti by však podle jeho slov měl rozhodnout tým a do jakéhokoli polemizování se nechtěl moc pouštět.
„Myslím, že jsem bojoval tak tvrdě, jak jsem mohl, a dal jsem do toho všechno, abych dnes získal tyto body, jenže neustále nám něco stálo v cestě. Prostě jsem držel hlavu sklopenou. Desetisekundový trest byl šílený a velmi krutý. Vyhýbal jsem se kolizi s McLarenem, přitom mi mohli klidně říct, abych pozici vrátil, místo toho jsem dostal desetisekundovou penalizaci.“
„Stát v boxech deset sekund je šílené, ale dokázal jsem se vrátit zpátky dopředu. Viděl jsem Maxe vepředu a řekl si: ‚Jsme zpátky v boji.‘“
„Myslím, že jsem bojoval s McLarenem, takže jsem si upřímně myslel, že bych se možná mohl dostat na stupně vítězů. Myslel jsem jen na souboj s McLareny, protože ty musíme porazit, abychom skončili druzí (v Poháru konstruktérů – pozn. red.), ale dnes nám to nebylo souzeno,“ uzavřel Hamilton.
V celkovém pořadí se pilot s číslem 44 dostal zpátky na třetí místo před George Russella.