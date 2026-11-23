Třetí místo se zdálo obzvlášť nepravděpodobné právě pro Australana, kterého penalizace za nasazení komponentů pohonné jednotky nad povolený limit odsunula až na 17. místo na startovním roštu.
Šéf stáje McLaren Andrea Stella po závodě přirovnal Piastriho mentalitu k mistrům světa, se kterými v minulosti spolupracoval jako inženýr – k Michaelu Schumacherovi, Fernandu Alonsovi a Kimimu Räikkönenovi. Reagoval tím na dotaz ohledně ostré odpovědi, kterou rodák z Melbourne adresoval svému závodnímu inženýrovi Tomu Stallardovi, v níž byl ve 41. kole na pátém místě za Landem Norrisem a Georgem Russellem vyzván, aby „byl kolem týmového kolegy opatrný“.
„Přestaňte mi ku**a říkat, abych byl opatrný,“ zněla Piastriho odpověď.
V závodě plném dlouhých vláčků ve vzduchovém pytli nebo krátkodobými předjížděcími manévry ve stylu „jojo“, předvedl Piastri rychlý postup dopředu ze zadních pozic a už v úvodním kole získal pět míst. V době, kdy v 19. kole vyjel na trať safety car kvůli odklízení odstaveného Cadillacu Sergia Péreze, se Piastri pohyboval na deváté příčce těsně za svým kolegou.
Dvojitá zastávka v boxech během fáze safety caru sice stála Oscara pozici na trati, ale znovu se prokousal startovním polem až za Norrise. A právě v tu chvíli přišel pokyn z boxové zídky.
„Vlastně se mi to líbilo,“ řekl Stella po závodě novinářům. „Líbí se mi to. To je ten charakter, který očekáváte od závodníka. Není to tak, že by Michael Schumacher, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen, se kterými jsem pracoval dříve, byli nějací jednodušší. Byli to šampioni.“
„To je ten charakter, který chcete vidět. A to je také to, co musíte dělat z boxové zídky. Musíte se ujistit, že jezdec má v hlavě jasný cíl. A chcete to dělat až do bodu, kdy vám dá najevo, že už to má v rukou a nemáte na něj dál tlačit. To je přesně to, čeho chcete zvenčí kokpitu docílit. Takže vlastně dobrá práce pro boxovou zídku a dobrá práce pro Oscara v souvislosti s touto situací. Přesně takhle chceme mít nastavenou komunikaci mezi týmem a jezdcem. A taky je to to, co jsme se naučili skrze některé ze zkušeností, kterými jsme si prošli.“
Disciplína mezi týmovými kolegy u McLarenu nebyla vždy pevná, ale v Las Vegas ji udrželi, zatímco dvojice Ferrari Lewis Hamilton a Charles Leclerc se v náročných podmínkách dostali do střetu. Norris i Piastri museli při svém postupu polem překonat deficit maximální rychlosti na rovinkách oproti ostatním vozům a pečlivě odhadovat práci se slipstreamem.
Okruhy s nízkou přilnavostí, jako jsou Interlagos a Las Vegas, se Piastrimu v minulosti stávaly osudnými, ale Stella vyzdvihl, jak velký pokrok v poslední době udělal – a to i mezi tímto závodem a předchozím víkendem, kde ztratil příliš mnoho času při prodírání se provozem.
„Tady bylo mnohem jasnější, že kromě využívání pohonné jednotky a jízdy na nízké přilnavosti si myslím, že Oscar jel se sebevědomím a asertivitou,“ řekl Stella. „Což znamená, že teď už je s autem tak nějak sladěný. Může začít používat svou superschopnost – tedy tyhle závodní schopnosti, tohle soustředění,“ dodal na závěr Ital.