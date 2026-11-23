Kolem informace o návratu motorů V8 v roce 2030 nejprve panoval menší zmatek, protože ještě během týdne před Las Vegas některá média tvrdila, že návrat je oficiální. Vycházela přitom z příspěvku prezidenta FIA na sociální síti a z informací o jednání mezi týmy, dodavateli a federací. Mezinárodní automobilová federace však později zprávu stáhla.
V pátek večer už ale na webu FIA vyšlo oficiální prohlášení o schválení technických rámců osmiválcových motorů, což potvrzuje, že návrat populárních pohonných jednotek je stále blíž. V návaznosti na tuto informaci jsme se dozvěděli, že se chystá úprava pravidel, která bude regulovat počet odběratelů pohonných jednotek.
Dodavatelé motorů se dohodli, že od sezóny 2030 bude moci každý z nich dodávat motory pouze dvěma týmům. V praxi to bude znamenat, že každý výrobce bude moci mít jen jednoho zákazníka. Podle prvotních informací je cílem tohoto kroku snížit politický vliv výrobců, kteří mají na startovním roštu dodavatelskou převahu. V současnosti dodávají nejvíce pohonných jednotek Ferrari a Mercedes.
Ferrari dodává motory Haasu a Cadillacu, ten už ale potvrdil, že od roku 2030 bude mít vlastní pohonnou jednotku. Italům tak žádný problém nevznikne, protože jim zůstane pouze jeden zákazník. Red Bull Powertrains dodává motory Racing Bulls a Red Bullu, zatímco Audi, Honda a pochopitelně General Motors zatím nemají žádného zákazníka.
V nejsložitější situaci se ocitne Mercedes, protože jeho motory odebírají Alpine, Williams a McLaren. Pokud Světová rada motorsportu schválí omezení počtu zákazníků, jeden tým se bude muset vzdát pohonné jednotky od Mercedesu. Očekává se, že McLaren a Williams budou hlavními favority na pokračování spolupráce s Mercedesem a nový motor si bude muset hledat Alpine.
Zak Brown se nedávno vyjádřil, že snahy McLarenu o vývoj vlastního motoru ustupují do pozadí a ve Wokingu chtějí spolupracovat s Mercedesem i po roce 2030. „V minulosti jsme o tom uvažovali, ale s Mercedesem jsme velmi spokojeni. Dokázali jsme, že s jeho motorem můžeme získat titul, a proto neuvažujeme o jiné značce pohonné jednotky,“ řekl v Las Vegas.