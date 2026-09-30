Začala stavba přeložky mezi Táborem a Slapy, čekalo se na ní 15 let

Začala stavba přeložky mezi Táborem a Slapy, čekalo se na ní 15 letPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Začala stavba přeložky mezi Táborem a Slapy, čekalo se na ní 15 letZdroj: Jihočeský kraj
Článek byl publikován 30.09.2026 17:30
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →