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Začala stavba přeložky mezi Táborem a Slapy, čekalo se na ní 15 let

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Po více než patnácti letech příprav začala stavba dlouho očekávané přeložky silnice II/137 mezi Táborem a Slapy. Dominantou 3,7 kilometru dlouhé komunikace bude nový most přes Lužnici. Jihočeský kraj do projektu investuje více než 853 milionů korun, další peníze přidá město Tábor.
Začala stavba přeložky mezi Táborem a Slapy, čekalo se na ní 15 let

Začala stavba přeložky mezi Táborem a Slapy, čekalo se na ní 15 let

Zdroj: Jihočeský kraj
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.09.2026 17:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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