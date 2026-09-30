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Jaderná elektrárna Temelín rozšiřuje kapacitu svého skladu pro jaderné palivo

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Jaderná elektrárna Temelín rozšiřuje kapacitu svého skladu pro jaderné palivo. Nově by tak mohla mít zásobu až na tři roky provozu. Elektrárna postupně navýší kapacitu o 102 nových skladovacích pozic.
Jaderná elektrárna Temelín rozšiřuje kapacitu svého skladu pro jaderné palivo

Jaderná elektrárna Temelín rozšiřuje kapacitu svého skladu pro jaderné palivo

Zdroj: JE Temeén
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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