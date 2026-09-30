Jaderná elektrárna Temelín rozšiřuje kapacitu svého skladu pro jaderné palivoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jaderná elektrárna Temelín rozšiřuje kapacitu svého skladu pro jaderné palivo
Policie pátrá po vandalovi, který se v Kamenném Újezdu vyřádil na zaparkované Škodě Octavii. Neznámý...
Zrekonstruovaná prvorepubliková vila v Grünwaldově ulici v Českých Budějovicích je už rok domovem Autis...
Policisté se připravují na nelegální sjezd tuningových aut z celé Evropy, který pořadatelé naplánovali na...
Kvůli nedostatku vody v lipenské přehradě ukončil provoz přívoz mezi Horní Planou a Bližší Lhotou. Denně...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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