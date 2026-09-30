Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Jihostroj píše novou kapitolu, do extraligy vyšle muže i ženy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Českobudějovický Jihostroj čeká historická sezona. Poprvé od založení klubu nastoupí v jeho barvách do nejvyšší soutěže zároveň mužský i ženský tým. Ženy čeká extraligová premiéra už v sobotu, muži vstoupí do sezony o dva týdny později. Klub představil také nové kapitány a posilu mužského týmu.
Jihostroj píše novou kapitolu, do extraligy vyšle muže i ženy

Jihostroj píše novou kapitolu, do extraligy vyšle muže i ženy

Zdroj: VK Jihostorj
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.09.2026 15:30

Reklama
Další články z Budějcká Drbna
Zátkovo nábřeží rozzářily barevné kameny. Číslování má svůj účel
Zátkovo nábřeží rozzářily barevné kameny. Číslování má svůj účel
Česko čeká rekordní počet referend o větrných elektrárnách. Dvě budou na jihu Čech
Česko čeká rekordní počet referend o větrných elektrárnách. Dvě budou na jihu Čech

Říjnové volby přinesou rekordní počet referend o výstavbě větrných elektráren. Lidé budou o jejich případné...

Jihočeský policista kraloval mezi elitními střelci. V Bratislavě neměl konkurenci
Jihočeský policista kraloval mezi elitními střelci. V Bratislavě neměl konkurenci

Jihočeská zásahová jednotka může slavit. Její policista Martin ovládl prestižní mezinárodní soutěž...

Zlatější okna i nové studovny. Jak pokračuje rekonstrukce knihovny na Lidické?
Zlatější okna i nové studovny. Jak pokračuje rekonstrukce knihovny na Lidické?

Rekonstrukce původní budovy Jihočeské vědecké knihovny na Lidické třídě v Budějcích zdárně pokračuje....

Jaderná elektrárna Temelín rozšiřuje kapacitu svého skladu pro jaderné palivo
Jaderná elektrárna Temelín rozšiřuje kapacitu svého skladu pro jaderné palivo

Jaderná elektrárna Temelín rozšiřuje kapacitu svého skladu pro jaderné palivo. Nově by tak mohla mít zásobu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.