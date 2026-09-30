Jihostroj píše novou kapitolu, do extraligy vyšle muže i ženy

Jihostroj vstupuje do nové sezony s výraznou novinkou. K tradičnímu mužskému týmu se v extralize poprvé přidají také ženy, které si postup do nejvyšší soutěže vybojovaly v minulé sezoně. Pro klub jde o významný milník, který podle prezidenta klubu
Františka Adlera může být začátkem delší etapy.
„Věřím, že to není jenom nějaká malá epizoda,“ uvedl Adler na předsezonní tiskové konferenci. Zároveň poděkoval Jihočeské univerzitě za spolupráci. Právě její hala Na Sádkách se stane domácím prostředím ženského týmu pro extraligové zápasy.
Ženský tým čeká náročná zkouška. Pro řadu hráček půjde o první zkušenost s nejvyšší soutěží a kádr navíc doplnily dvě zahraniční hráčky.
„Určitě si budeme muset na nejvyšší soutěž zvykat a pokusíme se soupeřkám zatápět, co to půjde. Prvořadý cíl je udržet extraligu,“ řekl trenér Zdeněk Pekař s tím, že přípravné zápasy ukázaly, že tým ještě potřebuje čas na sehrání.
Kapitánkou zůstává
Veronika Semerádová. Spoluhráčky ji do této role zvolily jednomyslně. „Je to pro mě obrovská pocta. Očekávám, že začátek bude těžký, ale až si zvykneme na jinou úroveň, tak věřím, že se během sezony budeme zlepšovat,“ uvedla Semerádová.
Extraliga přinese také změnu režimu. Hráčky čeká více tréninků a celkově větší nároky, než na jaké byly zvyklé v předchozí soutěži.
Mužům pomůže během Leštinovy absence Ducháč
Také mužský tým prošel před sezonou změnami. Po návratu reprezentantů z mistrovství Evropy se kádr postupně schází v kompletním složení. Jedna z důležitých postav ale bude v úvodu sezony chybět.
Josef Leština po operaci kolena rehabilituje a jeho návrat klub očekává až během zimy. Jihostroj proto přivedl zkušeného smečaře Dominika Ducháče, který má pomoci překlenout období Leštinovy absence.
Novým kapitánem mužského týmu se stal
Oliver Sedláček. Pro šestadvacetiletého hráče půjde už o šestou sezonu v Jihostroji. „Samozřejmě je to pro mě čest, ale na druhou stranu to s sebou nese i velkou zodpovědnost. Nervózní z této pozice ale nejsem,“ řekl Sedláček. Sám svou roli vnímá především jako spojovací článek mezi hráči a realizačním týmem. Znovu bojovat o titul
Zatímco ženy budou v první sezoně bojovat především o udržení mezi elitou, mužský tým si klade výrazně vyšší cíle.
„Jihostroj asi nemůže mít jiné cíle než první místo,“ prohlásil trenér Zdeněk Šmejkal.
Obměněný kádr však podle něj potřebuje čas, aby se dostal do optimální formy. Vrcholem sezony má být play-off. Jihostroj zároveň čeká evropská výzva v Poháru CEV, kde se v úvodním kole utká s velmi silným soupeřem z turecké Ankary.
Dva extraligové týmy znamenají vyšší náklady
Historická sezona se promítla také do fungování celého klubu. Příprava dvou extraligových týmů znamená více práce i výrazně vyšší náklady.
„Po této stránce to bylo výživné léto,“ shrnul s úsměvem generální manažer Robert Mifka.
Rozpočet ženského A-týmu se bude pohybovat mezi pěti a šesti miliony korun. Do mužského A-týmu klub oproti předchozí sezoně investuje přibližně o milion korun více. Celkový plánovaný rozpočet Jihostroje činí zhruba 42 milionů korun. Zahrnuje přitom nejen oba elitní týmy, ale také mládež a kompletní provoz klubu.
Přelomová sezona začne pro Jihostroj už tuto sobotu. Ženy nastoupí 3. října v hale Na Sádkách, muži zahájí extraligovou sezonu 17. října ve Sportovní hale.