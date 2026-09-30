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Zlatější okna i nové studovny. Jak pokračuje rekonstrukce knihovny na Lidické?

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Rekonstrukce původní budovy Jihočeské vědecké knihovny na Lidické třídě v Budějcích zdárně pokračuje. Stavbaři už dokončili výměnu oken na třech stranách a postupně pracují také uvnitř. Podívejte se, jak to tam aktuálně vypadá.
Zlatější okna i nové studovny. Jak pokračuje rekonstrukce knihovny na Lidické?

Zlatější okna i nové studovny. Jak pokračuje rekonstrukce knihovny na Lidické?

Zdroj: Veronika Kotmanová
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.09.2026 09:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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