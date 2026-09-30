Zlatější okna i nové studovny. Jak pokračuje rekonstrukce knihovny na Lidické?

Knihovna na Lidické třídě prochází již několik měsíců zásadní rekonstrukcí. Veřejnosti zůstává po celou dobu otevřená jen přední část moderní přístavby z roku 2021, zatímco stará budova je kompletně uzavřená. Hlavním důvodem obnovy je technický stav budovy, která od svého otevření v roce 1975 výraznější modernizací neprošla.
V rámci rekonstrukce přistoupili nejen k vybudování nového zázemí pro čtenáře a studenty, ale také k výměně oken, modernizaci vzduchotechniky, vytápění a chlazení.
Původní okna byla stará zhruba padesát let a budova kvůli nim měla výrazné problémy s teplotou. V zimě bylo potřeba prostory nákladně vytápět, v létě se naopak interiér jen obtížně ochlazoval. Nová okna mají podle ředitele knihovny tento problém vyřešit.
„Památkáři chtěli, aby to vypadalo stejně, což se opravdu dodrželo. Jen je to zlatější, jelikož původně byl plech deset centimetrů za sklem, tím tam vznikala mezera, čímž když jste něco šeptem řekli v přízemí, bylo to slyšet až nahoře. Navíc tam foukalo. Teď je to přisazený těsně za sklo, a proto je to zlatější,“ popsal redakci ředitel Jihočeské vědecké knihovny Ivo Kareš. Detail nových oken.
Kromě mírně zlatavější barvy se styl oken opravdu podobá původnímu provedení. Na třech stranách budovy je již výměna oken hotová. Na jižní, východní a západní straně navíc přibudou skryté venkovní rolety, které budou pomáhat s ochranou interiéru před přehříváním.
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Z původního vzhledu ale přece jen jedna věc zmizí. Na budovu se už nevrátí nápis
„Knihovna“, který byl součástí jejího průčelí. Obnovou naopak prochází samotný keramický plášť. „Plášť budovy se nemění, keramika tu zůstává stejná. Jen tam, kde byla nějaká rozbitá dlažba nebo špatná spára, dochází k obnově,“ doplnil ředitel knihovny. Nové prostory pro studenty
Výraznější změny čekají návštěvníky uvnitř. Některé příčky už zmizely a budova se částečně vrací k původnímu prostorovému uspořádání. V místě někdejšího fondu časopisů vznikne nová studovna. Jak redakci vysvětlil ředitel knihovny, je totiž z této místnosti nejhezčí výhled a byla by škoda ji návštěvníkům uzavřít.
Výhled z nové budoucí studovny přímo na zrekonstruovanou Slavii.
Počítá se také se skupinovou studovnou, kde budou moci studenti společně pracovat. K dispozici bude projektor a další vybavení. V patře přibude i toaleta, která dosud u studoven chyběla.
Promění se také technické zázemí budovy. Rekonstrukce zahrnuje novou vzduchotechniku, modernější vytápění a chlazení, nové osvětlení a podhledy.
Odstěhovali pět kilometrů knih
Před zahájením stavby museli pracovníci knihovny přestěhovat přibližně pět kilometrů knihovního fondu. Ten je nyní uložen ve skladech na různých místech po městě. Čtenáři si knihy mohou objednat přes online katalog a knihovna je připraví k vyzvednutí.
„Snažili jsme se, aby studenti kromě toho, že si nemůžou sednout tady do studoven, jiný problém neměli. Omezení je vlastně jen v tom, že tu není volný výběr. Všechno se musí vozit a minimálně každé ráno pro knížky jezdíme, aby to tu do devíti nebo deseti bylo připravené,“ doplnil ředitel k rychlosti vypůjčení knih. Hotovo by mělo být na jaře
Práce začaly letos v březnu a podle současného harmonogramu by měly skončit na jaře příštího roku. Čtenáři se tak do kompletně obnovených prostor budou moci vrátit po zhruba roce stavebních prací. Celková rekonstrukce vyjde na přibližně 131 milionů korun. Zhruba 46 milionů pokryje dotace z Modernizačního fondu, zbytek hradí Jihočeský kraj jako zřizovatel knihovny.