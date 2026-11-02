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Dennívýzva
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Po sprše sáhnete po čistém ručníku, ale ten vás místo hebkého doteku […]
Z tohoto důvodu je ručník po praní tvrdý
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 02.11.2026 16:34
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