Vyčistěte disk a zrychlete Mac. Zbavte se systémového balastu a získejte gigabajty místa

Než sáhnete po placené aplikaci třetí strany, vyzkoušejte nástroje, které Apple nabízí přímo v macOS od verze Ventura. Otevřete Apple menu → Nastavení systému → Obecné → Úložiště. Zobrazí se barevný graf zaplnění disku a pod ním jednotlivé kategorie, například Aplikace, Dokumenty, Mail, iOS soubory, Koš a Systémová data. Právě poslední jmenovaná kategorie představuje část obsahu, kterou uživatelé často označují za „systémový balast“. Nejde však o zbytečné tajné soubory, které byste měli bez rozmyslu ručně mazat. Patří sem například systémové protokoly, mezipaměti, soubory virtuální paměti, dočasná data, písma, plug-iny a pomocné soubory aplikací. Část těchto dat macOS průběžně odstraňuje automaticky, když potřebuje uvolnit místo. Zbytek lze odstranit nepřímo, například smazáním souborů ve Finderu nebo prostřednictvím aplikací, které je vytvořily. Právě správné pořadí jednotlivých kroků rozhoduje o tom, kolik místa se vám podaří získat.
Kde začít: pět kategorií, které zabírají nejvíc místa
Při čištění disku se vyplatí postupovat systematicky. Nejdříve se zaměřte na položky, které obvykle zabírají nejvíce prostoru a zároveň je lze poměrně bezpečně odstranit:
- Stahování – ve složce se hromadí soubory PDF, instalační balíčky i archivy ZIP. Často v ní najdete desítky gigabajtů dat, na která jste dávno zapomněli.
- Zálohy iPhonu a iPadu – lokální zálohy starších zařízení mohou zabírat překvapivě mnoho místa. Jejich přehled najdete v kategorii iOS soubory přímo v nabídce Úložiště.
- Dokumenty – otevřete Finder a seřaďte soubory podle velikosti. Snadno tak odhalíte největší položky, aniž byste museli instalovat další aplikaci.
- Mail – smazané zprávy a spam mohou stále zabírat místo kvůli velkým přílohám. Prostor se uvolní až poté, co zprávy odstraníte také z koše v aplikaci Mail.
- Koš – dokud ho nevysypete, smazané soubory nadále zabírají místo na disku.
U dokumentů se vyplatí sledovat také datum posledního otevření. Soubor, ke kterému jste se dva roky nevrátili, může být vhodným kandidátem na smazání nebo přesunutí na externí disk. Než ho ale odstraníte, ujistěte se, že ho skutečně nepotřebujete.
Co znamená „zrychlení“ a kdy se skutečně projeví
Apple nikde neslibuje, že vyčištění disku automaticky zvýší výkon Macu v benchmarkových testech. Přínos je především praktický. Pokud je systémový disk téměř plný, macOS má méně prostoru pro virtuální paměť, dočasné soubory a instalaci aktualizací. To může vést ke zpomalení systému, problémům při kopírování souborů nebo potížím se stahováním dat v aplikacích.
Uvolněním místa tak můžete Macu vrátit běžnou odezvu a předejít problémům způsobeným nedostatkem úložného prostoru. Kolik gigabajtů získáte, závisí na tom, jaká data se ve vašem počítači nahromadila. Pokud máte staré zálohy, rozsáhlé mediální knihovny a zapomenuté soubory ve složce Stahování, může jít o jednotky až desítky gigabajtů.
Automatická údržba: tři přepínače, které pracují za vás
V nabídce Úložiště najdete tři systémová doporučení, která vám mohou pomoci s průběžným uvolňováním místa:
- Uložit na iCloud – soubory z Plochy a Dokumentů se synchronizují s iCloudem. Pokud je zapnutá optimalizace úložiště, macOS může jejich lokální kopie odstranit a ponechat v počítači pouze soubory, které nedávno používáte. Ostatní zůstanou dostupné v iCloudu a podle potřeby si je znovu stáhnete. Pozor: potřebná kapacita závisí na vašem tarifu iCloud+. V Česku začíná cena tarifu s kapacitou 50 GB na 25 Kč měsíčně.
- Optimalizovat úložiště – macOS může automaticky odstranit filmy a pořady z aplikace Apple TV, které jste už zhlédli. V případě potřeby je můžete znovu stáhnout.
- Automatické vysypávání koše – soubory, které jsou v koši déle než 30 dní, se automaticky odstraní. Díky tomu se v něm nebudou zbytečně hromadit stará data.
Důležité upozornění: pokud smažete soubor z iCloud Drive, odstraní se také z ostatních zařízení přihlášených ke stejnému Apple účtu. Jestli chcete uvolnit pouze místo na Macu, klikněte na soubor ve Finderu pravým tlačítkem a zvolte „Odebrat stažení“. Soubor zůstane uložený na iCloudu, ale jeho lokální kopie se odstraní.
Nouzový krok: bezpečný režim
Pokud potřebujete rychle uvolnit místo, například před instalací aktualizace macOS, můžete vyzkoušet také spuštění Macu v bezpečném režimu. Při startu v tomto režimu systém provádí některé kontroly a může odstranit určité systémové mezipaměti. Tím se může uvolnit část úložného prostoru.
Postup se liší podle typu počítače. Na Macu s čipem Apple podržte vypínací tlačítko, dokud se nezobrazí možnosti spuštění. Vyberte startovací disk, podržte klávesu Shift a klikněte na Pokračovat v bezpečném režimu. U starších Maců s procesorem Intel podržte klávesu Shift bezprostředně po zapnutí počítače, dokud se nezobrazí přihlašovací obrazovka.
Bezpečný režim ale není určený k pravidelnému čištění disku. Berte ho spíše jako možnost, kterou můžete vyzkoušet při řešení konkrétních problémů.
Zálohy iPhonu: smazat, nebo archivovat?
Lokální zálohy starších iPhonů a iPadů patří mezi položky, které mohou na Macu zabírat opravdu hodně místa. Najdete je ve Finderu po připojení zařízení. Otevřete jeho přehled, přejděte na kartu Obecné a zvolte možnost Správa záloh.
U jednotlivých záloh se zobrazuje datum posledního vytvoření, takže snadno poznáte, které jsou aktuální a které už pravděpodobně nepotřebujete. Zálohy zařízení, která dávno nepoužíváte, můžete odstranit. Buďte ale opatrní: smazanou zálohu nelze obnovit. Pokud si nejste jistí, zda ji ještě budete potřebovat, můžete ji místo odstranění archivovat. Tím zabráníte jejímu automatickému přepisování novější zálohou.
Celý postup zvládnete bez jediné aplikace třetí strany, pouze pomocí nástrojů, které jsou součástí macOS. Začněte u složky Stahování a starých záloh, zapněte automatické vysypávání koše a bezpečný režim berte jako doplňkovou možnost při řešení problémů. Uvolníte tak místo na disku a svému Macu dopřejete prostor, který potřebuje pro bezproblémový chod.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda