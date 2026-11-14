Vyčistěte disk a zrychlete Mac. Zbavte se systémového balastu a získejte gigabajty místa

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Macům dochází místo i bez viditelné příčiny. Viníkem bývají mezipaměti, staré zálohy a dočasné soubory, které Apple označuje jako Systémová data.
Stříbrný notebook MacBook Pro, Apple

Stříbrný notebook MacBook Pro, Apple

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 14.11.2026 06:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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