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Červený kamion přijíždí k vám! Seznam prvních adventních zastávek

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Kouzelný vánoční kamion Coca-Cola vyráží na tradiční charitativní tour po českých městech. Podívejte se na seznam prvních zastávek a časový harmonogram.
Vánoční Coca-Cola kamion

Vánoční Coca-Cola kamion

Zdroj: FOTO:W_Minshull, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 10:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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