Červený kamion přijíždí k vám! Seznam prvních adventních zastávek

Červený kamion přijíždí k vám! Seznam prvních adventních zastávekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vánoční Coca-Cola kamionZdroj: FOTO:W_Minshull, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Článek byl publikován 14.11.2026 10:02
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