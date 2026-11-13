Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

watchOS 27.3 přinese tři nové funkce pro Apple Watch. Siri si zapamatuje i vaše rozhovory

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pokud vlastníte chytré hodinky Apple Watch, měli byste zpozornět. Apple připravuje aktualizaci watchOS 27.3, která by měla dorazit teď v prosinci a vedle vylepšené Siri...
watchOS 27.3 přinese tři nové funkce pro Apple Watch. Siri si zapamatuje i vaše rozhovory

watchOS 27.3 přinese tři nové funkce pro Apple Watch. Siri si zapamatuje i vaše rozhovory

Zdroj: GPT-Images
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 15:57

Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Uniklé makety naznačují možnou podobu iPhonu 18 a iPhonu Air 2. Apple pravděpodobně chystá tenčí konstrukci a druhý fotoaparát
Uniklé makety naznačují možnou podobu iPhonu 18 a iPhonu Air 2. Apple pravděpodobně chystá tenčí konstrukci a druhý fotoaparát
iQOO 16s se začíná více rýsovat
iQOO 16s se začíná více rýsovat

Čínská firma iQOO připravuje do produktové nabídky nového zástupce s označením 16s, který v portfoliu...

Instagram Edits nově také na Macu. Nabídne pokročilý střih videí a export bez vodoznaku
Instagram Edits nově také na Macu. Nabídne pokročilý střih videí a export bez vodoznaku

Aplikace Edits, která byla dosud dostupná především na mobilních telefonech, nyní nabízí plnohodnotné...

Google a Samsung uvádějí Intelligent Eyewear: Chytré brýle s Gemini v 30 designech
Google a Samsung uvádějí Intelligent Eyewear: Chytré brýle s Gemini v 30 designech

Společnosti Google a Samsung již před nějakou dobou uvedly, že představí chytré brýle, přičemž jsme znali...

Google uvádí Gemini 4 Hydrogen: Rychlejší model jako nástupce 3.8 Flash
Google uvádí Gemini 4 Hydrogen: Rychlejší model jako nástupce 3.8 Flash

Google vydal Gemini 4 Argon relativně nedávno, přičemž nějakou chvíli trvalo, než se dostal mezi většinu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.