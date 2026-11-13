watchOS 27.3 přinese tři nové funkce pro Apple Watch. Siri si zapamatuje i vaše rozhovory

watchOS 27.3 přinese tři nové funkce pro Apple Watch. Siri si zapamatuje i vaše rozhovoryPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
watchOS 27.3 přinese tři nové funkce pro Apple Watch. Siri si zapamatuje i vaše rozhovoryZdroj: GPT-Images
Článek byl publikován 13.11.2026 15:57
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