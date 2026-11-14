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Banánové řezy s hebkým tvarohovým krémem v odlehčenější podobě

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Banánové krémové řezy s tvarohem jsou přesně ten dezert, který vypadá slavnostněji, než kolik s ním je práce. Kakaový piškot je nízký, krém drží díky pudinku tvar a banány tomu dají měkkost, kterou člověk od plechového moučníku tak nějak chce.
Fotografie k banánovým řezům

Fotografie k banánovým řezům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Banánové krémové řezy nehrají na efekt, ale stejně zmizí jako první: S tvarohem jsou vláčné, svěží a akorát sladké
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 10:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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