Banánové řezy s hebkým tvarohovým krémem v odlehčenější podobě

s Banánové krémové řezy tvarohem jsou ten typ , který na talíři vypadá o něco pracněji, než ve skutečnosti je. moučníku Kakaový piškot zůstává nízký, krém drží díky pudinku tvar a banány mezitím udělají měkkou, vláčnou vrstvu. Přesně tu, kvůli které se podobné řezy na plech u nás doma většinou snědí dřív než suchá buchta. Když není chuť na těžký máslový dort, ale něco obyčejného také nestačí, tahle varianta dává smysl.
Na jednu věc se ale vyplatí myslet předem.
Nekrájet hned. Řezy musí strávit aspoň 2 hodiny v chladu, jinak krém nebude dost pevný a banány se v náplni pořádně neusadí. V různých receptech se objevuje , sušenky mascarpone nebo šlehačka vmíchaná rovnou do tvarohu. Špatně to být nemusí. Pudinkový základ je ale v tomhle případě BeBe praktičtější, hlavně pokud chcete z plechu dostat úhledné kostky, a ne měkkou hromádku krému. Recept na banánové krémové řezy s tvarohem
Doba přípravy: 40 minut + chlazení alespoň 2 hodiny Co potřebujeme Kakaový korpus 3 ks vaječných žloutků 40 g cukru moučka 10 g kakaa 10 ml vody 3 ks vaječných bílků 40 g polohrubé mouky 1/2 lžičky kypřicího prášku do pečiva Krém 300 ml mléka 80 g cukru moučka 37 g vanilkového pudinkového prášku 80 g másla 250 g jemného měkkého tvarohu 125 ml smetany ke šlehání Dokončení 500 g banánů trochu másla a mouky na formu podle potřeby čokolády na ozdobu Postup přípravy banánových řezů s tvarohem
1. Žloutky s
cukrem utřeme do světlejší pěny. Přidáme kakao, přilijeme vodu a krátce promícháme.
2. Z bílků ušleháme pevný
sníh. Mouku promícháme s kypřicím práškem a pak ji střídavě se sněhem po částech zapracujeme do žloutkové směsi. Spíš opatrně, ať těsto zbytečně nespadne. Foto: Cooky.cz, upraveno pomocí AI, Banánové krémové řezy nehrají na efekt, ale stejně zmizí jako první: S tvarohem jsou vláčné, svěží a akorát sladké
3. Těsto rozetřeme do formy nebo menšího plechu velkého přibližně
18 × 27 cm. Předem ho vymažeme máslem a vysypeme moukou. Pečeme při 180 °C asi 12 minut.
4. Z
mléka, cukru a vanilkového pudinku uvaříme hustý pudink. Když trochu povolí horkost, vmícháme máslo. Potom ho necháme úplně vychladnout.
5. Do studeného pudinkového základu zašleháme nebo dobře vmícháme
tvaroh. Nakonec přidáme zvlášť ušlehanou smetanu. Krém má být hladký a spíš pevnější. Pokud je řídký, bude se při krájení rozjíždět.
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6. Na vychladlý korpus rozložíme podélně překrojené
banány. Překryjeme je krémem, povrch uhladíme a není nutné ho rovnat úplně do hladka. Pár stop po lžíci mu klidně sluší.
7. Hotové řezy dáme nejméně na
2 hodiny do chladu. Před podáváním je dozdobíme rozpuštěnou čokoládou nebo čokoládovými hoblinkami a nakrájíme na porce.
TIP: Hodně zralé banány můžete lehce pokapat citronovou šťávou. Zpomalí to hnědnutí a řezy budou vypadat lépe i druhý den. Co se dá upravit a proč je v tom tvaroh
Podobných banánových řezů je na videích i sociálních sítích víc než dost. Někdo přidává do krému
mascarpone, jiný vsune vrstvu sušenek BeBe, další nejdřív potře piškot marmeládou a teprve potom skládá banány s krémem. Stejným směrem míří i starší recepty na tvarohové banánové řezy. Použít se to dá, jen je dobré počítat s hutnějším výsledkem a často také s výraznější sladkostí.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthine