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Byl Klausův analytik, ona jeho fotografka. Macinka prozradil, jak potkal manželku Moniku. Klaus mu osudový večer dodnes vyčítá

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Petr Macinka doprovázel před pěti lety Václava Klause na debatu s místními podnikateli v Olomouci. Domů odjel s telefonním číslem fotografky, která měla akci dokumentovat.
Petr Macinka s manželkou

Petr Macinka s manželkou

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 11:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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