Byl Klausův analytik, ona jeho fotografka. Macinka prozradil, jak potkal manželku Moniku. Klaus mu osudový večer dodnes vyčítá

Kolem ministra zahraničí Petra Macinky je neustále živo díky jeho výrokům. VIPŽivot zaznamenal, že ale málo se toho ví o jeho soukromí.
Svoji drahou polovičku poznal v podstatě díky bývalému prezidentovi Václavu Klausovi, když spolu vyrazli před šesti lety za podnikateli do Olomouce. Příběh, který Macinka vyprávěl před časem Expresu, se po jeho nové kauze s výroky o hokejistkách – mužatkách vrátil do médií. A s ním i pointa, kterou Klaus opakuje dodnes: z celého večera mu nezůstala ani jediná fotografie. Fotografka totiž místo práce věnovala pozornost někomu jinému. Večer, ze kterého zmizela fotografka
Macinka v té době působil jako spolupracovník Institutu Václava Klause. Podle
oficiálního životopisu na webu vlády vedl v letech 2008 až 2013 tiskovou službu Kanceláře prezidenta republiky a zastával pozici zástupce ředitele tiskového odboru. Později řídil provoz Klausova institutu. Byl analytik, mluvčí, manažer: role se měnily, ale vazba na Klause zůstávala konstantní. Monika Czabeová, olomoucká fotografka a vizážistka, byla na akci najatá externě. Její fotokredit je dodnes dohledatelný přímo na webu Institutu Václava Klause u reportáže z oné návštěvy. Jenže z večerní části programu žádné snímky nevznikly. Macinka podle vlastních slov nechal Klause samotného, a bývalý prezident mu to v žertu vyčítá dodnes.
Tempo vztahu bylo rychlé. V červnu Macinka na Facebooku napsal:
„ Jednoduchá aritmetika potvrzuje, že se romance rozběhla prakticky okamžitě po olomouckém večeru. Šest let od prvního polibku, tři roky od svatební noci.“ 25. června 2020 – seznámení v Olomouci 21. srpna 2022 – narození syna Filipa 25. června 2023 – svatba ve Strahovském klášteře v Praze 31. července 2025 – narození dcery Natálky
Na svatbě nechyběl Klaus. A přiznal roli, kterou nikdy neplánoval.
„ prohlásil podle reportáže Blesku. Bývalý prezident jako nechtěný dohazovač, to je obraz, který se do protokolárního životopisu vejde těžko. Byl jsem u toho a asi to do určité míry zapříčinil,“ Zdroj fotografie: Nextfoto Monika: korektiv, který nečeká na média
Monika Macinková se na veřejnosti objevuje zřídka. Na plese letos v únoru řekla, že manželovu politiku „se snaží moc neřešit“. Tichá role skončila ale teď v listopadu. Macinka v nedělní Partii na CNN Prima NEWS prohlásil, že lední hokej považuje za mužský sport a
české „feministky“ budou muset přežít šampionát „bez účasti ruských mužatek“. Reakce přišla odevšad, od politiků, hokejistek i veřejnosti. Nejtvrdší ale přišla doma. Macinka pak na tiskové konferenci přiznal, že ho manželka „strašně seřvala“ a oznámila mu, že až bude dcera větší a bude chtít, zapíše ji do hokeje, a on ji tam bude pravidelně vozit. Za výrok se pka omluvil.
Na Macinkovi je zajímavý kontrast. Na jedné straně politik, který veřejně mluví tvrdě a občas přestřelí. Na druhé straně muž, jehož nejúčinnější korektiv nepřichází z opozičních lavic ani z Twitteru, ale od
ženy, kterou potkal díky tomu, že měla fotit Václava Klause. A někdejší prezident tehdy přišel o fotky, ale Macinka získal rodinu. A bývalý prezident si z toho nerovného obchodu dělá legraci dodnes, což je možná ta nejlidštější věc, kterou o sobě oba muži kdy prozradili.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Lucie Plíhalová