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Za auto nebo chatu nad 270 tisíc zaplacenou z ruky do ruky hrozí pokuta až půl milionu. Platí to i mezi příbuznými

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Při platbě nad 270 tisíc korun v hotovosti hrozí v Česku vysoké pokuty oběma stranám obchodu. Limit platí pro všechny a týká se i převodů mezi příbuznými.
Lidé mohou při nákupu auta nebo chaty zaplatit hotově nejvýše 270 000 Kč.

Lidé mohou při nákupu auta nebo chaty zaplatit hotově nejvýše 270 000 Kč.

Zdroj: FOTO:Pixabay.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 10:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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