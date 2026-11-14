Za auto nebo chatu nad 270 tisíc zaplacenou z ruky do ruky hrozí pokuta až půl milionu. Platí to i mezi příbuznými

Kdo si kupuje ojeté auto nebo chatu a chce prodávajícímu zaplatit hotově v bankovkách, narazí na zákonný limit. Stát totiž dovoluje předat z ruky do ruky nanejvýš 270 tisíc korun. Při překročení této hranice musí platba projít přes bankovní účet, jinak oběma stranám hrozí pokuta, a to i tehdy, když si peníze předávají příbuzní.
Půl milionu pro lidi, pět milionů pro firmy
Zákonný limit 270 000 korun platí pro jednorázovou platbu i pro součet všech plateb, které jeden člověk předá stejnému příjemci v jednom dni. Toto pravidlo se týká úplně všech. Dodržovat ho musí firmy, živnostníci i běžní lidé a výjimku nemají ani blízcí příbuzní.
Zákon porušuje ten, kdo platí, i ten, kdo peníze bere. Ten, kdo platí, nesmí dát v hotovosti víc než 270 tisíc. Ten, kdo peníze bere, je nesmí v takové výši přijmout. Ani jeden se přitom při případné kontrole nemůže vymlouvat na to, že hotovost chtěl ten druhý.
Úředníci z finanční správy a celníci tyto transakce kontrolují. Důkazem může být kupní smlouva, příjmový doklad nebo účetnictví. Pokuty za překročení limitu jsou vysoké. Běžnému člověku hrozí postih až půl milionu korun. Pro podnikatele a firmy je pokuta až pět milionů korun, tedy desetkrát víc.
Obálky ani cizí měna nepomohou
Limit se počítá za jeden kalendářní den. Sčítají se do něj všechny peníze v hotovosti, které předá jeden člověk nebo firma stejnému příjemci v jednom kalendářním dni. Rozdělit částku například do dvou obálek po 150 tisících a předat je dopoledne a odpoledne tedy nepomůže, limit je tím stejně porušen.
Zákon navíc pamatuje i na jiné měny. Eura nebo dolary se přepočítávají na koruny podle kurzu České národní banky, který platí v daný den. Limit vyjádřený v cizí měně se tak může den ode dne mírně měnit.
Výjimky pro banky a pojišťovny
Ne každé předání větší sumy bankovek je ale porušením zákona. Výjimku má třeba vložení peněz na vlastní nebo cizí účet přímo v bance nebo jejich výběr na pobočce. Omezení se netýká ani výměny peněz ve směnárně, výplaty důchodů nebo peněz ze soukromého pojištění.
Statisíce v autě přitáhnou pozornost celníků
Zvláštní pravidla platí, pokud lidé vezou větší obnos peněz v autě, třeba právě na nákup ojetého vozu. Jakmile u nich celníci při silniční kontrole najdou částku přesahující přibližně 365 tisíc korun, tedy ekvivalent 15 tisíc eur, musí řidič umět vysvětlit, komu peníze patří a na co je má. Nepotřebuje k tomu sice dopředu připravené písemné prohlášení, stačí to vysvětlit na místě a jako důkaz ukázat třeba lístek z bankomatu, výpis z účtu nebo kupní smlouvu.
Pokuta až 10 milionů korun hrozí za to, že řidič při kontrole původ a účel peněz nevysvětlí, a to i tehdy, když se později ukáže, že peníze byly legální.
Od července 2027 může limit klesnout
Od 10. července 2027 platí v Evropské unii nařízení, které obchodníkům a poskytovatelům služeb dovoluje přijmout v hotovosti nejvýš 10 000 eur. To je méně než dnešních 270 000 korun. Česká vláda navrhuje, aby nový limit platil i při prodeji mezi soukromými osobami, například při nákupu ojetého auta. Zatím jde ale jen o návrh a schválený není.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (epravo, e15, denik).