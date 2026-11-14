Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Zima sice klepe na dveře, ale tyhle květiny mají jiné plány

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na trávníku leží mokré listí, záhony polehly a ranní teploty se už drží kolem nuly. Přesto jsou místa, kde ještě svítí oranžový měsíček, jinde zase vykukuje z listí maceška. Nemusí jít o rozmar počasí. Některé rostliny si jen prodlužují sezonu, jiné se naopak teprve chystají kvést. Právě v tom je tajemství listopadových zahrad. Co první mráz vezme […]
Helenium autumnale neboli záplevák podzimní dorůstá do výšky až 150 cm

Helenium autumnale neboli záplevák podzimní dorůstá do výšky až 150 cm

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 11:15

Reklama
Další články z Home-in-Cube
Zrcadlo, světlo i úložný prostor v jednom. Jak vybrat zrcadlovou skříňku do koupelny?
Zrcadlo, světlo i úložný prostor v jednom. Jak vybrat zrcadlovou skříňku do koupelny?
Psychologie a řemeslo čistoty: Jak hloubková hygiena mění vnímání interiérového designu
Psychologie a řemeslo čistoty: Jak hloubková hygiena mění vnímání interiérového designu

Interiérový design v moderním pojetí už dávno překročil hranice pouhé estetiky, kombinování barevných palet...

Celoroční domek z kontejneru: Jaké jsou jeho úskalí a benefity?
Celoroční domek z kontejneru: Jaké jsou jeho úskalí a benefity?

Rychlejší realizace, moderní vzhled a možnost přizpůsobit si velikost bydlení. Kontejnerové domky lákají...

Znáte máky, které jen tak neodkvetou?
Znáte máky, které jen tak neodkvetou?

Patrně ano. Vzor Unikko už je tady s námi přes šedesát let a udělal je nesmrtelnými, i když jejich autorka...

Modulární stůl plug.: Když se stolová deska propojí s nábytkem
Modulární stůl plug.: Když se stolová deska propojí s nábytkem

Pracovní stůl nemusí být samostatný kus nábytku, ke kterému teprve hledáte polici nebo zásuvky. U...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

Všechny články tohoto autora →
Home-in-Cube
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.