Zima sice klepe na dveře, ale tyhle květiny mají jiné plány

Na trávníku leží mokré listí, záhony polehly a ranní teploty se už drží kolem nuly. Přesto jsou místa, kde ještě svítí oranžový měsíček, jinde zase vykukuje z listí maceška. Nemusí jít o rozmar počasí. Některé rostliny si jen prodlužují sezonu, jiné se naopak teprve chystají kvést. Právě v tom je tajemství listopadových zahrad. Co první mráz vezme a co ještě nechá být
Letošní listopad už přinesl mrazivé noci. Jiřiny po promrznutí zčernají, zatímco měsíček lékařský dokáže na chráněném místě kvést až do prvních silnějších mrazů. Není nezničitelný, jen jeho sezona končí později, než bychom od letničky čekali. Zůstanou-li na něm zdravé květy, užijte si je. Po silném promrznutí už jej nepřikrývejte v naději na nový rozkvět. Poslední poupě někdy otevřou také opakovaně kvetoucí růže. Nesnažte se je ale v listopadu povzbudit hnojivem ani hlubokým řezem. Případné nové měkké výhony by před zimou špatně vyzrávaly.
Zatímco podzimní hvězdnice neboli astry mají v listopadu většinou nejlepší období za sebou, chryzantémy mohou být stále v plném květu. Ne nadarmo se jim říká listopadky. Některé pozdní odrůdy totiž rozkvétají až na přelomu října a listopadu a jejich barevné květy dokážou přečkat i slabší mrazíky. Po výraznějším ochlazení však postupně hnědnou a odumírají. Pokud chcete mít chryzantémy na zahradě každoročně, vybírejte mrazuvzdorné zahradní odrůdy. Oblíbené kulovité chryzantémy prodávané na podzim v květináčích totiž nemusí zimu venku přežít. Pokud meteorologové předpovídají jen slabý noční mráz, může některým ještě kvetoucím rostlinám pomoci zahradnická netkaná textilie. Silnější zimní textilie dokáže poskytnout přibližně dva stupně ochrany navíc. Přes květy ji položte opatrně, případně použijte jednoduchou oporu, a během dne ji odkryjte. Při výraznějším ochlazení však zázraky nečekejte. Zdroj: Pexels Barvy, které se pořád vracejí
Macešky možná nepatří mezi zahradní rarity, ale právě v listopadu dokážou příjemně překvapit. Pokud jste je vysadili už na začátku podzimu, mohou být i nyní obsypané květy. Záleží ovšem na odrůdě a počasí. Velkokvěté macešky upoutají výraznými barvami, jejich rozměrné květy však bývají náchylnější k poškození deštěm a mrazem. Drobnokvěté violky často kvetou bohatěji a s nepřízní počasí se vyrovnávají lépe.
Zajímavé je, že příchod mrazů nemusí znamenat definitivní konec jejich kvetení. Během chladného období se tvorba nových květů zpomalí nebo zastaví, ale při oteplení mohou rostliny znovu nakvétat. Nejlepší výsledky proto přinášejí odrůdy určené pro podzimní a zimní výsadbu. Průběžně odstraňujte odkvetlé květy i se stopkami, aby rostliny zbytečně nevytvářely semena. Na jaře pak mohou nabídnout další bohatou vlnu kvetení. Drobnokvěté violky bývají vůči nepříznivému počasí odolnější než jejich velkokvěté příbuzné. První mrazíky nemusí znamenat konec jejich kvetení. Jakmile se oteplí, mohou znovu nasazovat květy. Zdroj: Pixabay Zatímco jedny končí, jiné teprve začínají
Když se záhony vyprázdní, o slovo se přihlásí dřeviny, kterých si po zbytek roku sotva všimneme. Kalina bodnantská Dawn patří k rostlinám, pro něž je pozdní podzim teprve začátkem. Na téměř holých větvích otevírá vonná růžová květenství a s přestávkami může pokračovat až do jara. Mráz či dlouhé mokro poškodí otevřené květy, další poupata se však mohou rozvinout při oblevě. Zasaďte ji blízko cesty nebo vchodu, kde ucítíte její vůni. Jen jí nechte dost prostoru, vyroste ve větší keř. Okrasná třešeň Autumnalis má podobný rytmus. Světlé květy se na holých větvích objevují postupně během mírných období od pozdního podzimu do jara. Není to dubnová záplava sakur, spíš několik kvítků za oknem. Ani sněhová čepice nemusí znamenat konec kvetení kaliny bodnantské. Otevřené květy sice může silnější mráz poškodit, ale dosud nerozvinutá poupata často přečkají chladné období a při další oblevě se otevřou. Zdroj: Pexels Zdroj info: Atlas rostlin, Gardeners World