Českému hokeji hrozí pád kvůli Rusku. Ministr Šťastný zákaz k nastoupení k zápasům odmítá

30. října vydala Sportovní arbitráž v Lausanne verdikt, který přepsal plány světového hokeje. Mezinárodní federace IIHF musí podle něj pustit ruské týmy na šampionáty sezony 2026/2027, včetně mistrovství světa mužů v Německu. Český hokej se vzápětí přidal k zemím, které proti Rusku hrát nechtějí. Tím se ale otevřela otázka, o které se zatím nerado mluví: co bude následovat. Pravidla IIHF jsou v tomhle bodě nemilosrdná. Odmítnutý zápas znamená kontumaci a disciplinární řízení, prezident svazu Alois Hadamczik varuje v krajním případě i před sestupem do druhé výkonnostní skupiny. A stát? Ten s bojkotem politicky souhlasí, jenže nikde zatím neslíbil, že za jeho následky ponese odpovědnost.
Kontumace jistá, sestup na hraně
Co přesně Čechům hrozí, popisují tři dokumenty IIHF. Herní pravidla stanoví, že pokud tým odmítne hrát, rozhodčí po předepsané proceduře vyhlásí propadnutí zápasu a případ předá dalším orgánům federace. Turnajový řád mistrovství světa pak v článku 245 dává IIHF pravomoc trestat účastnický tým, hráče, trenéry i realizační tým za nesplnění povinností.
Nejtvrdší sankci obsahují
Stanovy a prováděcí předpisy IIHF. Tým, který po přidělení šampionátu odstoupí a bez zásahu vyšší moci se ho nezúčastní, je podle článku 16.2.2 automaticky přeřazen do nižší skupiny. Pro elitní divizi to znamená pád do Divize I A. Odtud se zpátky nahoru dostanou jen dva nejlepší.
Hranice je tedy jemnější, než se může zdát. Za jeden bojkotovaný zápas pravidla automatický sestup výslovně nepředepisují. Ten je jasně svázaný s odstoupením z celého turnaje. Jenže i bez automatismu zbývá několik cest dolů: disciplinární orgán může sáhnout po přísném trestu a kontumační porážka zase poškodí tabulku. Ve skupině, kde se o záchranu často rozhoduje o bod či dva, může jedna prohra od zeleného stolu rozhodnout o všem.
Situace Co pravidla IIHF uvádějí Odmítnutí konkrétního zápasu propadnutí utkání, předání případu disciplinárním orgánům Nesplnění povinností účastníka sankce pro tým, hráče, trenéry či realizační tým Odstoupení z turnaje bez vyšší moci automatické přeřazení do nižší skupiny Verdikt z Lausanne posunul hrozbu do roku 2027
Ještě v létě to vypadalo, že problém vyřeší sama IIHF. 30. července rozhodla, že Rusko do vybraných šampionátů nepustí. Argumentovala bezpečností, integritou soutěží a tím, že turnaj s Rusy nejde rozumně zorganizovat. Arbitráž však podle své
tiskové zprávy na konci října toto rozhodnutí zrušila a nařídila ruskou účast s okamžitým účinkem.
Riziko začne platit v nejbližších měsících:
MS juniorů do 20 let: 26. prosince 2026 až 5. ledna 2027 MS žen do 18 let v Česku: 8. až 16. ledna 2027 MS mužů v Německu: 14. až 30. května 2027
Zvlášť zrádný je lednový turnaj dívek. Koná se na českém území, kde od roku 2023 platí vládní usnesení omezující účast ruských a běloruských reprezentantů. Verdikt arbitráže a domácí vládní linie tu míří přímo proti sobě.
IIHF se mezitím netváří, že jde o formalitu. 7. listopadu uvedla, že autoritu CAS respektuje, ale zkoumá praktické podmínky: formáty, rozpisy, cestování, ubytování, bezpečnost a také finanční stabilitu mezinárodního hokeje. Tlak přichází i z druhé strany. Finsko oznámilo, že proti Rusku nenastoupí, dokud trvá válka, a dodalo, že mistrovství nelze uspořádat, pokud podstatná část účastníků odmítá hrát. Norsko a Dánsko odmítají jen zápasy s Rusy na MS 2027, ostatní utkání chtějí odehrát. Mluví o bezpečnosti hráčů, rodin, fanoušků i sponzorů. Podle ČT sport se k bojkotu přidalo dalších pět zemí, Česko mezi nimi.
Šťastný: zakázat ani nařídit nemůžeme
Co si o tom myslí stát? Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný za Motoristy sobě, jehož resort má podle vládního profilu vytvářet podmínky pro reprezentanty, odpovídal poslancům 15. října. Podle
stenozáznamu Poslanecké sněmovny řekl, že vláda ani on nemají právní nástroj, jak českým reprezentacím konkrétní start zakázat, nebo naopak nařídit.
Ministr přitom rozlišil dvě situace. Na českém území může roli hrát vízová politika a vládní usnesení, ta však patří hlavně pod ministerstvo vnitra. Šťastný slíbil, že možnosti probere s ministrem vnitra. U startů českých sportovců v zahraničí podle něj vláda zákaz vydat nemůže. Už dříve také zopakoval, že nesouhlasí s účastí Ruska a Běloruska pod vlastní vlajkou a hymnou.
Po verdiktu arbitráže ohlásil Šťastný jednání s ministry zahraničí a vnitra i se zástupci hokejových svazů. To je ale procesní krok, nikoli závazek. Ve veřejně dostupných zdrojích jsme nenašli jedinou větu, která by svazu slibovala právní, diplomatickou nebo finanční ochranu, kdyby IIHF trestala.
Podle nás tu vzniká nepohodlná asymetrie. Politický postoj státu bojkotu nahrává, ale právní odpovědnost za něj nese jen svaz.
Otázky k zodpovězení
Proto jsme se obrátili přímo na ministra Šťastného. Zajímalo nás, zda je stát připraven českému hokeji konkrétně pomoci, pokud by za odmítnutí zápasu proti Rusku přišly sportovní či finanční sankce. Ptali jsme se, jak by vláda postupovala v krajním případě, kdyby reprezentaci hrozilo přeřazení do nižší skupiny mistrovství světa. A také, zda existuje spolupráce s dalšími evropskými státy či mezinárodními organizacemi, která by umožnila zápas s Ruskem odmítnout bez vážných následků.
Do vydání článku odpověď nepřišla. Pokud ministerstvo stanovisko pošle, budeme o něm informovat.
Proč na odpovědi tolik záleží, ukazují čísla. Mistrovství světa 2024 v Praze a Ostravě vyneslo podle svazu zisk před zdaněním 679,5 milionu korun, po odečtení dotací zhruba 404,5 milionu. Peníze mají putovat do klubů a k mládeži. Stát podle přehledu StatniFinance.cz jen v roce 2025 přidělil svazu mimo jiné 236,2 milionu korun na reprezentaci a talenty a 95,7 milionu na organizaci sportu. Elitní národní tým je motorem celého systému: táhne partnery, televizní práva i zájem dětí o hokej. Pád z nejvyšší divize by tak nebyl jen ránou pro prestiž. Pokud by se tým na rok či dva propadl, dá se čekat, že by to pocítila i sponzorská a mediální hodnota značky. Jak moc, nelze přesně vyčíslit.
Je tu i otázka, kdo vlastně o bojkotu rozhoduje. Hráči nastupují pod vedením svazu a jako účastník turnaje figuruje národní asociace. Jednotlivec může z nominace vypadnout, ale nenastoupení k utkání je rozhodnutím celého týmu. A tresty pak mohou dopadnout na kohokoli z kabiny.
Fotbal v roce 2022 vyšel bez trestu. Hokej to štěstí mít nemusí
Nejbližší precedens zná český sport z vlastní zkušenosti. Na jaře 2022 Polsko, Švédsko a Česko odmítly hrát s Ruskem v baráži o mistrovství světa ve fotbale. Trest nepřišel, protože FIFA vzápětí ruské týmy suspendovala. Arbitráž později uznala, že šlo o mimořádnou situaci a že suspendace sloužila hladkému průběhu soutěže.
V paralelním sporu s UEFA ale CAS připomněl obecnou zásadu: tým, který odmítne hrát, se běžně vystavuje riziku kontumace a disciplinárních opatření. Rozdíl oproti roku 2022 je zásadní. Tehdy se federace postavily na stranu bojkotujících. Dnes má IIHF v ruce verdikt, který ji k ruské účasti zavazuje. Ochranný štít, za který se fotbalisté schovali, chybí.
Český hokej tak může mít pravdu morálně, a přesto prohrát procesně. Kdyby se Finové, Norové, Dánové, Češi a další dohodli a postupovali společně, změnila by se síla argumentu. Turnaj, kde polovina týmů odmítá hrát s jedním účastníkem, se těžko trestá kontumacemi. Právě tady by se mohla projevit role státu, diplomacie a koordinace s evropskými vládami.
Hadamczikův tým bude muset rozhodnout dřív, než stát řekne, co je ochoten nabídnout. První ruský soupeř se může objevit v rozpisu už o letošních Vánocích. A pokud se tak stane, tabulka i disciplinární orgány budou počítat body, ne postoje.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek