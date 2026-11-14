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Do rakety mířící na Měsíc udeřily dva blesky. Posádku zachránil přepínač, který skoro nikdo neznal

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Tři astronauti právě opouštěli Zemi, když se na palubě rozsvítila záplava výstražných kontrolek a řídicí středisko přestalo dostávat srozumitelná data. Apollo 12 zasáhly během necelé minuty dva elektrické výboje. Rozhodnutí, které misi zachránilo, přitom stálo na vzpomínce jednoho technika na dávný test.
Do rakety mířící na Měsíc udeřily dva blesky. Posádku zachránil přepínač, který skoro nikdo neznal

Do rakety mířící na Měsíc udeřily dva blesky. Posádku zachránil přepínač, který skoro nikdo neznal

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 14.11.2026 11:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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