Do rakety mířící na Měsíc udeřily dva blesky. Posádku zachránil přepínač, který skoro nikdo neznal

Když se 14. listopadu 1969 Saturn V odlepil od startovací rampy na Floridě, měla mise Apollo 12 za sebou měsíce příprav. Američané už jednou na Měsíci přistáli a druhá výprava měla ukázat, že se tam dokážou vracet s větší přesností. Na palubě byli velitel Charles „Pete“ Conrad, Richard Gordon a Alan Bean. Namísto poklidného začátku však dostali během prvních okamžiků letu lekci, kterou žádný plán nedokázal předem přesně nasimulovat.
Zhruba 36 a půl sekundy po startu zasáhl stoupající raketu elektrický výboj. V padesáté druhé sekundě přišla další elektrická porucha související s bleskem. V kabině se rozsvítily výstrahy, přístroje se začaly chovat nepochopitelně a řídicí středisko v Houstonu dostávalo údaje, z nichž nebylo možné rychle vyčíst skutečný stav některých systémů. Raketa přitom dál stoupala k nebi.
Stroj letěl, ale Houston ztrácel přehled
Saturn V byla obrovská vícestupňová raketa a její řízení při startu se opíralo o vlastní navigační a řídicí systém. Elektrický problém zasáhl především systémy kosmické lodi Apollo, která seděla na jejím vrcholu. Pro astronauty i řídicí pracovníky to ovšem znamenalo nepříjemný rozpor: let pokračoval, ale řada ukazatelů naznačovala, že je něco velmi vážně špatně.
Blesky vyvolaly poruchy napájení a měření, odpojily se také palivové články, které poskytovaly kosmické lodi elektřinu. Řídicí středisko nedostávalo použitelná telemetrická data, tedy proud čísel o stavu zařízení. Když obsluha neví, zda údaj ukazuje skutečný problém nebo jen porouchaný měřicí systém, je hledání řešení mimořádně obtížné. A při startu není prostor na dlouhé porady.
Vyšetřování později přineslo ještě pozoruhodnější poznatek. Raketa zřejmě sama přispěla ke vzniku alespoň jednoho z blesků. Dlouhé vodivé těleso a jeho ionizované spaliny se při průletu elektricky nabitou oblačností mohly stát cestou, po níž se výboj vytvořil. Nebylo tedy nutné, aby nad kosmodromem probíhala klasická bouře s opakovanými blesky, které by všichni před startem viděli.
Technik, který si vzpomněl na podivnou poruchu
V Houstonu seděl u systémů lodi mladý inženýr John Aaron. Patřil mezi lidi, kteří znali elektrické a měřicí subsystémy Apolla do nejmenších detailů. Při pohledu na nesmyslné údaje si vybavil dřívější zkoušku, při níž snížené napětí způsobilo podobně chaotické chování přístrojů. Nešlo o obecnou poučku, kterou by všichni znali; šlo o konkrétní zkušenost s nenápadným zařízením.
Aaron navrhl přepnout systém Signal Conditioning Equipment, zkráceně SCE, do pomocného režimu AUX. Tento systém upravoval signály z čidel tak, aby je bylo možné správně předávat a vyhodnocovat. V pomocném režimu mohl fungovat při situaci, která vyřadila běžný způsob napájení. Pokyn „SCE to AUX“ zněl mnoha lidem v místnosti i v kabině skoro nesrozumitelně. Alan Bean si ale vzpomněl, kde se příslušný přepínač nachází, a použil ho.
Poté začala do řídicího střediska znovu přicházet použitelná data. Inženýři konečně viděli, které systémy opravdu potřebují zásah a které pouze zmizely z jejich přehledu. Posádka mohla obnovit správné elektrické konfigurace a začít prověřovat, zda je loď po zásahu schopna bezpečně pokračovat. Aaronův nápad sám o sobě neopravoval všechny škody způsobené elektrickým výbojem; poskytl však přesně to, bez čeho by další rozhodování bylo hazardem: spolehlivé informace.
Proč se mise nezměnila v havárii
Hrdinou příběhu nebyl jediný magický přepínač. Apollo 12 přežilo souhrou odolnosti rakety, znalostí konstruktérů, pohotovosti řídicího střediska a práce celé posádky. Během následných kontrol se zkoumal také navigační systém kosmické lodi, jehož přístrojová orientace byla elektrickými poruchami narušena. Než bylo možné s jistotou pokračovat k Měsíci, muselo být jasné, že nejde o skrytě poškozenou loď.
NASA později incident podrobně analyzovala a upravila pravidla startů za meteorologických podmínek, při nichž hrozí elektrické výboje vyvolané samotnou raketou. Právě to je důležitý bezpečnostní rozdíl: blesk nemusí být viditelný před startem, aby se během průletu oblačností stal reálným nebezpečím. Zkušenost z Apolla 12 se proto promítla do uvažování o tom, kdy je bezpečné raketu vypustit.
Conrad a Bean nakonec skutečně přistáli na Měsíci, zatímco Gordon zůstal na oběžné dráze. Posádka uskutečnila přesné přistání v blízkosti sondy Surveyor 3, což byl jeden z hlavních cílů výpravy. Celá mise se tak do dějin zapsala nejen jako druhé úspěšné přistání lidí na Měsíci, ale i jako ukázka toho, jak může zdánlivě bezvýznamná znalost rozhodnout v minutách, kdy technika překvapí i své tvůrce.
Lekce z prvních padesáti dvou sekund
Apollo 12 bývá často připomínáno jednou krátkou větou z Houstonu. Ve skutečnosti je jeho příběh mnohem širší. Ukazuje význam lidí, kteří rozumějí systému natolik hluboko, že dokážou poznat chybná data, nikoli jen reagovat na alarm. Ukazuje také, proč se při vývoji složité techniky archivují i zvláštní poruchy z testů, které v dané chvíli vypadají jako nepodstatné.
Jedna taková porucha zůstala Johnu Aaronovi v paměti. Když pak kolem rakety prolétl výboj, který nikdo neočekával v této podobě, změnila se vzpomínka na laboratorní test v konkrétní záchranný postup. Právě proto dodnes incident fascinoval inženýry: v kosmonautice jsou nejdražší systémy někdy zachráněny tím nejméně nápadným vědomím, co přesně se má stát po přepnutí jediného malého ovladače.
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Zdroje: Kód Enigma [1], NASA – Lightning Strikes Twice [2], NASA – 55 Years Ago: Apollo 12 Makes a Pinpoint Landing on the Moon [3], NASA – Analysis of Apollo 12 Lightning Incident [4], Apollo Flight Journal – Apollo 12 Lightning Strike Incident [5], img ai generated