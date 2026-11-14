Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Roztomilá plší rodinka přišla o domov na Petříně. Na pomoc přispěchali odborníci

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nečekané drama se odehrálo na Petříně. Při kácení stromu, který byl v havarijním stavu, přišla o svůj domov plší rodina. V dutině kmene totiž odpočívala samice se třemi ještě slepými mláďaty. Díky pohotové reakci arboristů a následné péči pracovníků záchranné stanice ale příběh dopadl dobře.
Roztomilá plší rodinka přišla o domov na Petříně. Na pomoc přispěchali odborníci

Roztomilá plší rodinka přišla o domov na Petříně. Na pomoc přispěchali odborníci

Zdroj: Lesy Praha - záchranná stanice
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.11.2026 10:02

Reklama
Další články z Pražská Drbna
Spor o světelnou závoru v Troji míří k soudu. Praha 8 chce zastavit její instalaci
Spor o světelnou závoru v Troji míří k soudu. Praha 8 chce zastavit její instalaci
Stovky dobrovolníků uklidily Slapy. Z břehů odvezly 45 tun odpadu
Stovky dobrovolníků uklidily Slapy. Z břehů odvezly 45 tun odpadu

Desítky let staré pneumatiky, plasty, sklo i kovové konstrukce. Takový odpad zůstal na březích Slapské...

Sparta vyhrála v Karlových Varech 3:1 a připsala si třetí vítězství v řadě
Sparta vyhrála v Karlových Varech 3:1 a připsala si třetí vítězství v řadě

Hokejisté Sparty zvítězili v utkání 18. extraligového kola na ledě Karlových Varů 3:1. Pražané vedli v osmé...

Zemřel legendární veslař Oldřich Svojanovský. Bylo mu 80 let
Zemřel legendární veslař Oldřich Svojanovský. Bylo mu 80 let

Ve věku 80 let zemřel ve středu 11. listopadu legendární český veslař Oldřich Svojanovský. Společně se svým...

Javor z Pelíšků roste v Košířích. Strom zasadil režisér Jan Hřebejk
Javor z Pelíšků roste v Košířích. Strom zasadil režisér Jan Hřebejk

V pražských Košířích, nedaleko ulice Schodová, kde se před více než čtvrt stoletím natáčely některé scény...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

Všechny články tohoto autora →
Pražská Drbna
Další články z kategorie Praha
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPraha
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.