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Evropský návrh chce omezit praktiky nutící uživatele trávit na internetu více času, nebo utrácet více peněz

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Ve zkratce: Evropská komise představila návrh Digital Fairness Act, který má omezit manipulativní praktiky a návykové prvky na internetu. Nová pravidla zakážou dark patterns, omezí...
Evropský návrh chce omezit praktiky nutící uživatele trávit na internetu více času, nebo utrácet více peněz

Evropský návrh chce omezit praktiky nutící uživatele trávit na internetu více času, nebo utrácet více peněz

Zdroj: Dotekomanie
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 17:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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