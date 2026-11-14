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Tenista Sinner měl pustit dánskou modelku k vodě. Nově má randit s Miss World

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Dennívýzva
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Jannik Sinner a Laila Hasanovicová se podle italských médií rozešli. Vedle tenisty se nově objevuje jméno bývalé italské královny krásy Grety Galassiové.
Tenista Sinner měl pustit dánskou modelku k vodě. Nově má randit s Miss World

Tenista Sinner měl pustit dánskou modelku k vodě. Nově má randit s Miss World

Zdroj: Wimbledon
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.11.2026 10:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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