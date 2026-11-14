Tenista Sinner měl pustit dánskou modelku k vodě. Nově má randit s Miss World

Kodaň, předávání cen ELLE Awards, listopad 2026. Dánská modelka Laila Hasanovicová prochází červeným kobercem sama. Na otázku, kde je Sinner, podle dánského Se og Hør, jak jej cituje Athlon/AOL, odpověděla, že na akci není a že si dnes večer chce soukromý život nechat pro sebe. Víc nebylo potřeba. Do té doby už italský bulvár několik týdnů tvrdil, že dvojice se rozešla a že světová tenisová jednička má nový zájem: Gretu Galassiovou, která v roce 2015 reprezentovala Itálii na Miss World. Potvrzení zatím chybí. Rozchod nepotvrdil nikdo z aktérů a údajnou novou známost také ne. Příběh přesto žije, a to z mlčení, jednoho videa na TikToku a tvrzení jediného novináře.
Kdo je italská miss, se kterou je Sinner spojován
Greta Galassiová je osmadvacetiletá modelka z Trentina, z oblasti Mori a Rovereta, tedy ze stejného alpského kraje severní Itálie, odkud pochází i Sinner. V roce 2015 vyhrála soutěž Miss Mondo Italia a jako vítězka národního kola jela reprezentovat Itálii na celosvětové finále Miss World. Globální titul nezískala. Na oficiálním profilu Miss World je vedena jako „Italy 2015“.
Profil o ní prozrazuje víc, než by člověk čekal. Měří 177 centimetrů, studovala jazyky a mluví italsky, anglicky, německy a španělsky. Mezi koníčky uvádí módu, fotografii, film a lyžování. Italský magazín Oggi ji navíc představuje jako bývalou volejbalistku. Zároveň ji ale opatrně označuje za „údajnou novou lásku“. Článek končí otázkou, zda je na tom něco pravdy.
Odkud se vzala zpráva o rozchodu
Za vlnou spekulací nestojí anonymní „zdroje z okolí“, ale konkrétní jméno. Italský novinář Gabriele Parpiglia o věci mluvil 23. října v pořadu Il Colibrì: Spazio di libertà. O šest dní později ve svém newsletteru napsal, že vztah Sinnera a Hasanovicové skončil. Podle rekonstrukce magazínu Cosmopolitan Italia tvrdí, že viděl soukromé zprávy, které si Sinner s Galassiovou měli posílat na Instagramu. Informaci měl dostat od člověka, který se s modelkou v té době stýkal. Ke schůzce mělo dojít v milánském hotelu Palazzo Parigi během týdne módy.
Pak se přidal TikTok. Hasanovicová zveřejnila halloweenské video se zvukovou stopou, v níž zaznívá narážka na „jinou ženu“. Sama jeho význam nevysvětlila, fanoušci a bulvár si ho přesto vyložili jako vzkaz. Začátkem listopadu téma převzaly TGcom24 a Oggi, kolem 13. listopadu i český iDNES.cz. Všechny tři redakce přitom výslovně píší, že rozchod ani nový vztah potvrzený není.
Podle nás je to podstata celé kauzy. Jednotlivé indicie samy o sobě skoro nic neznamenají. Dohromady ale tvoří obraz, kterému se těžko odolává: tenista, který nic neřekne, partnerka, která zveřejní video s dvojznačným zvukem, a novinář, který tvrdí, že viděl zprávy.
Laila: stabilní vztah za zavřenými dveřmi
Hasanovicové je 26 let, vyrůstala v dánském Svendborgu v rodině bosenského původu a dnes žije v centru Kodaně. Na Instagramu ji sleduje přes 550 tisíc lidí a letos spustila vlastní značku samoopalovací kosmetiky NRD55. Sinner vztah s ní veřejně odtajnil po vítězství ve Vídni v říjnu 2025, kdy v děkovné řeči poděkoval přítelkyni. Hasanovicová se pak objevovala v jeho hráčském boxu i na společenských akcích.
Zajímavý protipól k řečem o rozchodu přinesla sama. V rozhovoru pro ELLE Denmark z říjnového čísla, který vyšel online v listopadu, popsala vztah se Sinnerem jako stabilní a normální, chráněný za zavřenými dveřmi. Rozhovor ovšem vznikal dřív, než spekulace vypukly. Může tedy zachycovat stav, který už neplatí, ale také nemusí.
Muž, který o soukromí nemluví
Sinner se k soukromí staví dlouhodobě stejně. Když v květnu 2024 na Roland Garros potvrdil vztah s ruskou tenistkou Annou Kalinskou, agentuře ANSA řekl, že vše drží „velmi rezervovaně“. O rok později oznámil, že není ve vztahu, a tím celou kapitolu uzavřel. Oba veřejně známé vztahy tak trvaly zhruba rok, tedy pokud se konec vztahu s Hasanovicovou potvrdí.
Jinde v tenise to funguje jinak. Morgan Riddleová, partnerka Američana Taylora Fritze, si z tenisového zákulisí udělala náplň svých sociálních sítí: natáčí v hráčských prostorách, na turnajích i na cestách. Sinner volí opak. Opakovaně říká, že rád mluví o tenise, ale nejbližší lidi chce držet mimo pozornost.
Ticho kolem Itala má letos i sportovní důvod. Od Wimbledonu nehraje kvůli pravému koleni a 6. října podle ANSA oznámil konec sezony. Zápasy, tiskové konference ani fotky z kurtů tak nejsou k dispozici a volné místo zaplňují dohady. Sezonu mu zastavilo koleno, ne vztahová kauza. Žádný zdroj netvrdí opak. V Česku ho fanoušci letos stejně neuvidí, tuzemské mužské turnaje jsou jen challengery.
Sinnerův případ podle nás dobře ukazuje, jak funguje pozornost kolem sportovní superhvězdy. Stačí chybějící společná fotka, jedno video s dvojznačnou hudbou nebo odpověď na červeném koberci, že partner dnes nepřišel, a vznikne příběh o rozchodu. Nikdo nic nepotvrdil, nikdo nic nevyvrátil, a právě to celou věc udržuje naživu.
Sinner mezitím léčí koleno a mlčí, jako mlčel vždycky. Jediná jistá fotka z celé kauzy tak zatím zachycuje Hasanovicovou samotnou na kodaňském koberci.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný