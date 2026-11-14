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„Cítím se jako princezna,“ říká Marta Jandová o účasti ve StarDance

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Čtrnáctá řada StarDance je v plném proudu a dle očekávání opět drtí veškerou konkurenci. Oblíbená taneční show vládne sledovanosti a každou sobotu láká k obrazovkám 1,5 milionu diváků. Jednou z výrazných tváří soutěže je letos populární zpěvačka Marta Jandová, která tvoří dvojici s tanečníkem Martinem Prágrem. Co soutěžní duo prozradilo v rozhovoru pro Kinobox?
„Cítím se jako princezna,“ říká Marta Jandová o účasti ve StarDance

„Cítím se jako princezna,“ říká Marta Jandová o účasti ve StarDance

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.11.2026 10:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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