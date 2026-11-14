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Mokré kožené boty u radiátoru rychle oschnou. Kůže za takové sušení může zaplatit prasklinami

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Promáčené boty potřebují vyschnout, přímé teplo jim ale může uškodit. U koženého svršku hrozí ztvrdnutí, praskání i změna tvaru. Ani odložení vlhkého páru do uzavřeného sáčku není šetrnou cestou, protože obuv má při sušení zůstat na suchém a větraném místě.
Mokré kožené boty u radiátoru rychle oschnou. Kůže za takové sušení může zaplatit prasklinami

Mokré kožené boty u radiátoru rychle oschnou. Kůže za takové sušení může zaplatit prasklinami

Zdroj: mrsiraphol / Freepik (Magnific)
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 10:00

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