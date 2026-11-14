Loňský hit je zpět. Nový Bor znovu otevírá kluziště na náměstí Míru

Milovníci zimních sportů v Novém Boru se dočkali. Ledová plocha na náměstí Míru se po roce znovu otevřela veřejnosti a až do začátku února 2027 nabídne prostor pro sportování i sousedská setkávání. Po celý zahajovací víkend, tedy v sobotu 14. i v neděli 15. listopadu, je kluziště vyhrazeno široké veřejnosti od 8:00 do 21:45.
„Jsem rád, že se náměstí Míru opět promění v místo, kde se mohou setkávat děti, rodiče i prarodiče a společně si užít zimní atmosféru. Věřím, že se kluziště stane trvalou součástí předvánočního Nového Boru a že si ho letos užijí nejen naši nejmenší, ale všichni, kdo si rádi zabruslí. Ať už přijdete s rodinou, s přáteli, nebo jen tak po práci,“ říká starosta Nového Boru Tomáš Mašek.
Provoz ve všední dny a o svátku
Od pondělí 16. listopadu najede ledová plocha na pravidelný rozpis, ve kterém se střídá veřejnost se žáky místních základních škol. V pondělí bude led do 16:00 vyhrazen žákům základní školy na náměstí Míru, poté se otevře veřejnosti. Na úterní státní svátek 17. listopadu pak kluziště připadne široké veřejnosti po celý den, tedy od 8:00 do 21:45.
Ve středu 18. a ve čtvrtek 19. listopadu proběhne od 8:00 ranní údržba ledu, od 9:00 do 15:00 budou plochu využívat žáci ZŠ U Lesa a následně si opět zabruslí veřejnost. V pátek 20. listopadu bude ledová plocha do 16:00 rezervována pro základní školu na náměstí Míru a poté opět přístupná všem. O víkendu 21. a 22. listopadu pak kluziště nabídne celodenní bruslení pro veřejnost.
Půjčovna, broušení i teplé občerstvení
Návštěvníci nemusí mít vlastní vybavení. V kavárně vedle budovy A městského úřadu je zajištěna za poplatek půjčovna i broušení bruslí. Pro novoborské školy jsou tyto služby ve spolupráci s městem zdarma. Bruslaři navíc mohou v kavárně využít nabídku zvýhodněného občerstvení.
Bezpečnost na prvním místě
Aby ledová plocha vydržela v perfektním stavu po celou sezonu, prosí vedení města o dodržování provozního řádu. Na led je možné vstupovat výhradně v bruslích, a to i v případě, že pouze doprovázíte děti.
„Také letos jsme provoz kluziště naplánovali tak, aby ho mohly využívat jak novoborské základní školy, tak široká veřejnost. Prosíme všechny návštěvníky, aby respektovali vyhrazené časy, dodržovali provozní řád a byli ohleduplní k ostatním bruslařům, především k dětem. Chceme, aby si bruslení všichni užili bezpečně a aby ledová plocha zůstala v dobrém stavu po celou sezonu,“ doplňuje vedoucí odboru správy majetku Jitka Capouchová.
Kluziště bude v centru města sloužit přes celý advent, vánoční svátky i leden. Jeho demontáž je naplánována na začátek února 2027.