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Loňský hit je zpět. Nový Bor znovu otevírá kluziště na náměstí Míru

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Po loňské úspěšné premiéře se do centra Nového Boru vrací zimní bruslení. Kluziště na náměstí Míru je ode dneška opět v provozu a po celý víkend patří veřejnosti. Nechybí ani půjčovna bruslí, broušení či občerstvení. Od pondělí se na led vydají i školáci.
Loňský hit je zpět. Nový Bor znovu otevírá kluziště na náměstí Míru

Loňský hit je zpět. Nový Bor znovu otevírá kluziště na náměstí Míru

Zdroj: Město Nový Bor
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 10:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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