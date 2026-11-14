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Luxusní hotelový pokoj se mohl změnit v past. StB využívala intimní schůzky k vydírání nepohodlných lidí

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Cizinci ubytovaní v pražských luxusních hotelech si za socialismu nemuseli uvědomovat, že jejich pobyt může sledovat Státní bezpečnost. Tajná policie využívala hotelový personál, informátory a odposlechovou techniku k získávání informací o diplomatech, novinářích nebo obchodních návštěvnících ze Západu. V některých případech se pokoušela získat také kompromitující materiály z intimních schůzek a použít je k nátlaku. Dochované dokumenty ukazují skutečné metody této práce, zároveň ale nedovolují tvrdit, že každý hotelový pokoj skrýval kameru nebo že každý pokus o vydírání skončil úspěchem.
Luxusní hotelový pokoj se mohl změnit v past. StB využívala intimní schůzky k vydírání nepohodlných lidí

Luxusní hotelový pokoj se mohl změnit v past. StB využívala intimní schůzky k vydírání nepohodlných lidí

Zdroj: Magnific
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.11.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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