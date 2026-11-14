Luxusní hotelový pokoj se mohl změnit v past. StB využívala intimní schůzky k vydírání nepohodlných lidí

Pražské hotely, do nichž přijížděli zahraniční hosté, představovaly pro komunistické bezpečnostní orgány mimořádně zajímavé prostředí. Režim přísně kontroloval kontakty s cizinci, zvláště pokud pocházeli ze západních zemí. V hotelích se však taková setkání odehrávala přirozeně. Hosté mluvili s recepčními, číšníky, tlumočníky, obchodními partnery a dalšími návštěvníky. Tajná policie mohla využívat zaměstnance, kteří měli přístup k informacím o příjezdech, pokojích i pohybu hostů. Získávala tak příležitost sledovat lidi, k nimž by se mimo hotel dostávala mnohem obtížněji. Pod dohledem se přitom mohl ocitnout i československý občan, který se se zahraničním hostem jen opakovaně setkával. Podezření nevznikalo vždy na základě prokázaného porušení zákona. Mnohdy stačilo, že člověk hovořil se zahraničním novinářem, překládal obchodní jednání nebo přicházel do styku s hosty, o které se bezpečnostní složky zajímaly dlouhodobě.
Některé schůzky měly vytvořit kompromitující materiál
Už na počátku padesátých let se v souvislosti s nasazováním žen proti západním diplomatům objevuje jméno příslušníka StB Kamila Pixy. Dochované podklady popisují využívání žen, které měly v prostředí pražských hotelů navazovat osobní kontakty se zájmovými osobami. Mezi sledovaná místa patřil také hotel Alcron ve Štěpánské ulici. Při vhodné příležitosti mohla následovat intimní schůzka, kterou se bezpečnost pokoušela zaznamenat. Nešlo pouze o zvědavost či snahu kontrolovat soukromou morálku. Fotografie nebo filmový záznam mohl sloužit jako prostředek nátlaku a otevřít cestu k získání informací či spolupráce.
Podobné operace využívaly strach ze zveřejnění osobního života. Člověk mohl mít obavy, že se o jeho chování dozví manželka, zaměstnavatel nebo diplomatické úřady. Právě tuto zranitelnost se tajná policie pokoušela proměnit v páku. Ne každá žena zapojená do takové akce byla profesionální prostitutkou a ne každý kontakt vznikl podle totožného scénáře. Historické doklady zároveň upozorňují, že provokativní postupy mohly být v praxi tolerované, i když formální pravidla jejich používání omezovala. Z dostupných materiálů proto nelze vytvořit jednoduchý seznam všech hostů, které se podařilo skutečně vydírat.
Odposlechy měly vlastní technické zázemí
Další část hotelového sledování tvořily mikrofony a technika určená k zachycování rozhovorů. Dochované archivní fondy obsahují dokumentaci odposlechů, technických prohlídek i spolupracovníků, kteří zařízení obsluhovali nebo připravovali. Zvlášť známým příkladem je hotel Jalta na Václavském náměstí, pod nímž vznikl utajovaný protiatomový kryt. Prostory se později spojovaly i s odposlechovým pracovištěm, které umožňovalo sledovat vybrané hotelové pokoje. Není však přesné představovat si, že všechny jeho místnosti byly po celé období vybaveny totožnou technikou. Rozsah a způsob sledování se v čase měnily podle požadavků bezpečnostních složek.
Hotelový odposlech měl často jiný účel než zachytit kompromitující schůzku. Zahraniční host mohl v soukromí hovořit o plánovaných jednáních, cestách, kontaktech nebo obchodních záležitostech. Takové informace byly pro tajnou službu cenné i bez jakéhokoli vydírání. Získaná data bylo možné porovnávat se zprávami informátorů a sledováním na ulici. Teprve jejich kombinace pomáhala vytvářet obraz o konkrétním člověku a jeho okolí. Přítomnost odposlechového zařízení proto sama o sobě ještě nedokazuje, že v daném pokoji někdo tajně natáčel intimní situace.
Úspěch při sběru informací ovšem neznamenal automatickou změnu sledovaného člověka ve spolupracovníka. Zpravodajský postup měl několik možných výsledků: někdy tajná policie získala pouze dílčí poznatek o kontaktech, jindy se pokoušela navázat další vztah přes informátora nebo vytvořit situaci, která by hosta oslabila. Pro posouzení skutečné operace je proto potřeba odlišovat plán, provedenou akci a prokazatelný výsledek. Archivní záznam obsahující záměr natočit intimní schůzku ještě nemusí dokazovat, že se natáčení zdařilo nebo že později někdo podlehl vydírání. Také tehdejší vnitřní zprávy mohly úspěch zveličovat, protože sloužily k hodnocení práce příslušníků. Historické prameny je proto nutné číst kriticky a jejich tvrzení porovnávat s dalšími doklady.
Hotelová oddělení nefungovala vždy podle předpisů
Pozoruhodný pohled do zákulisí poskytuje inspekce pražského hotelového oddělení StB z počátku sedmdesátých let. Oddělení sledovalo mimo jiné hotely Belveder, Hybernia, Kriváň, Tatran či Parkhotel. Kontrola se nezabývala jen výsledky zpravodajské činnosti, ale také tím, jak příslušníci vedli evidenci, zacházeli s finančními prostředky a dodržovali vlastní směrnice. Zjištění ukázala nedbalosti, zaběhnuté neformální postupy a případy osobního prospěchu. Za obrazem dokonale organizované tajné policie tak stály i běžné úřední chyby, rivalita a zneužívání pravomocí.
Pro obyvatele Československa i zahraniční hosty byla nejzávažnější jiná skutečnost: soukromé setkání mohlo mít důsledky, o nichž účastníci vůbec nevěděli. Nasazený informátor mohl později podat zprávu o rozhovoru, technika zaznamenat důvěrné informace a kompromitující materiál se mohl objevit ve spisu používaném při nátlaku. Jak rozsáhlé tyto operace ve skutečnosti byly, lze dnes zkoumat jen podle dochovaných dokumentů, protože značná část bezpečnostních materiálů se nezachovala. Už doložené případy ale stačí k pochopení, proč byly vybrané hotelové pokoje za železnou oponou mnohem méně soukromé, než se jejich hostům mohlo zdát.
Použité zdroje: abscr.cz, info.cz, muzeum-studene-valky.cz