Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Lobezský park v Plzni získá nové pódium. Nabídne prostor pro koncerty i posezení

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Lobezský park v Plzni by se mohl v roce 2028 dočkat nového multifunkčního pódia. V horní části parku má vzniknout zhruba 40 metrů dlouhá vzdušná stavba, která nabídne zastřešené pódium, občerstvení, toalety, sklad i prostor pro posezení a setkávání.
Lobezský park v Plzni získá nové pódium. Nabídne prostor pro koncerty i posezení

Lobezský park v Plzni získá nové pódium. Nabídne prostor pro koncerty i posezení

Zdroj: město Plzeň
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 11:00

Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Silničáři zahájili zimní údržbu. Připravili stovky pracovníků i novou techniku
Silničáři zahájili zimní údržbu. Připravili stovky pracovníků i novou techniku
Nezapnutý pás byl jeho nejmenší problém. Řidič svým bizarním vysvětlením šokoval strážníky
Nezapnutý pás byl jeho nejmenší problém. Řidič svým bizarním vysvětlením šokoval strážníky

Nezapnutý bezpečnostní pás u řidiče byl pro hlídku plzeňské městské policie důvodem k zastavení dodávky...

Pátek třináctého přinesl hokejové Plzni štěstí, vyhrála už počtvrté za sebou
Pátek třináctého přinesl hokejové Plzni štěstí, vyhrála už počtvrté za sebou

Hokejisté Plzně si připsali čtvrtou extraligovou výhru za sebou, když v dnešním utkání 18. kola dobyli led...

Kajetáne, pomoz nám od Klempíře! Divadelníci pohřbili nesmysly ministerstva
Kajetáne, pomoz nám od Klempíře! Divadelníci pohřbili nesmysly ministerstva

Symbolicky na pátek třináctého zorganizovali divadelníci pohřeb nesmyslů ministerstva kultury. Do rakve...

Vedení města jednalo s odpůrci tramvajové točny, kterým vadí její blízkost k zástavbě
Vedení města jednalo s odpůrci tramvajové točny, kterým vadí její blízkost k zástavbě

Velké debaty vyvolává výstavba tramvajové trati na plzeňské Vinice. O její stavbě se přitom mluví desítky...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.