Lobezský park v Plzni získá nové pódium. Nabídne prostor pro koncerty i posezení

Lobezský park v Plzni získá nové pódium. Nabídne prostor pro koncerty i posezeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Lobezský park v Plzni získá nové pódium. Nabídne prostor pro koncerty i posezeníZdroj: město Plzeň
Článek byl publikován 14.11.2026 11:00
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