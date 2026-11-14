Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Střeva ti hubnutí neodemknou kouzelným klíčem. Jak moc do něj opravdu mluví mikrobiom?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pošleš vzorek stolice. Za pár dní dostaneš barevný report a dozvíš se, které bakterie máš „dobré“, které „špatné“ a co máš údajně jíst, aby se konečně rozběhlo hubnutí. Zní to fantasticky personalizovaně.
Střeva ti hubnutí neodemknou kouzelným klíčem. Jak moc do něj opravdu mluví mikrobiom?

Střeva ti hubnutí neodemknou kouzelným klíčem. Jak moc do něj opravdu mluví mikrobiom?

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 10:11

Reklama
Další články z Poudree.cz
Psyllium prospívá tvému trávení. V kuchyni ale umí i další věci, které mouka ani vejce nezvládnou
Psyllium prospívá tvému trávení. V kuchyni ale umí i další věci, které mouka ani vejce nezvládnou
13 jídel pro štěstí z celého světa. Od čočky přes nudle až po hrozny o půlnoci
13 jídel pro štěstí z celého světa. Od čočky přes nudle až po hrozny o půlnoci

Jestli už má být pátek třináctého pověrčivý, pojďme to dělat chutně. Po světě existuje překvapivě mnoho...

Friday the 13th beauty: 7 kosmetických katastrof, které si opravdu nemusíš přivolat sama
Friday the 13th beauty: 7 kosmetických katastrof, které si opravdu nemusíš přivolat sama

Pátek třináctého za většinu beauty katastrof nemůže. Může za ně nápad otestovat silný peeling hodinu před...

Být hodná neznamená nechat si všechno líbit. 9 laskavostí, které nevyžadují sebeobětování
Být hodná neznamená nechat si všechno líbit. 9 laskavostí, které nevyžadují sebeobětování

Laskavost je krásná vlastnost. Jenže ženy se někdy učí její zvláštní verzi: usmívej se, pomáhej,...

13 věcí pro štěstí, které fungují lépe než plivání přes rameno
13 věcí pro štěstí, které fungují lépe než plivání přes rameno

Podkova nad dveřmi je dekorace. Čtyřlístek je roztomilý. Ale jestli chceš zvýšit šanci, že dnešní pátek...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

Web se věnuje tématům blízkým moderním ženám – od módy, krásy a životního stylu přes zdraví a vztahy až po inspirativní příběhy a praktické tipy do každodenního života. Články kombinují lehkost a čtivost s užitečnými radami, které pomáhají pečovat o sebe, hledat rovnováhu a nacházet inspiraci v...

Všechny články tohoto autora →
Poudree.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.