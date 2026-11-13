Instagram Edits nově také na Macu. Nabídne pokročilý střih videí a export bez vodoznaku

Instagram Edits nově také na Macu. Nabídne pokročilý střih videí a export bez vodoznakuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Instagram Edits nově také na Macu. Nabídne pokročilý střih videí a export bez vodoznakuZdroj: Dotekomanie.cz
Článek byl publikován 13.11.2026 09:33
Společnosti Google a Samsung již před nějakou dobou uvedly, že představí chytré brýle, přičemž jsme znali...
Google vydal Gemini 4 Argon relativně nedávno, přičemž nějakou chvíli trvalo, než se dostal mezi většinu...
Tisková konference k zbrusu nové sérii telefonů od čínské společnosti Honor sice proběhne až zítra v pátek...
Ve zkratce: Výrobce Epico představil novou řadu příslušenství pro iPhone Duo, zahrnující aramidové i odolné...
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
- Inkognito režim u 6 oblíbených aplikací má své výhody, jen ho nikdo nepoužívá. Zapnout jde jednoduše
- Resetujte telefon do továrního nastavení a nepřijdete o jediný soubor. Stačí předem udělat pár jednoduchých kroků
- Mercedes-Benz prodal svou síť nabíječek po pouhých třech letech. Vydělávat na ní se prostě nedařilo
- Odinstalovat aplikaci nestačí, WhatsApp účet musíte smazat ručně. Ale bez správného postupu přijdete o konverzace a kontakty