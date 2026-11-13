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Instagram Edits nově také na Macu. Nabídne pokročilý střih videí a export bez vodoznaku

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Aplikace Edits, která byla dosud dostupná především na mobilních telefonech, nyní nabízí plnohodnotné desktopové prostředí s pokročilými funkcemi pro střih a úpravu videí také pro...
Instagram Edits nově také na Macu. Nabídne pokročilý střih videí a export bez vodoznaku

Instagram Edits nově také na Macu. Nabídne pokročilý střih videí a export bez vodoznaku

Zdroj: Dotekomanie.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.11.2026 09:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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