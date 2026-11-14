Zrcadlo, světlo i úložný prostor v jednom. Jak vybrat zrcadlovou skříňku do koupelny?

V menší koupelně se šetří každý centimetr. Místo samostatného zrcadla a další skříňky proto může být praktičtější spojit obojí do jednoho prvku. Zrcadlová skříňka využije místo nad umyvadlem, schová kosmetiku a drobnosti, které by jinak zůstávaly na očích, a v provedení s osvětlením vyřeší také světlo potřebné při každodenní péči.
Při výběru ale záleží na správné velikosti, vnitřním uspořádání i typu osvětlení. Právě tyto detaily rozhodnou, zda bude skříňka jen hezkým doplňkem, nebo opravdu praktickou součástí koupelny.
Velikost přizpůsobte umyvadlu i prostoru kolem něj
Šířka
zrcadlové skříňky by měla odpovídat především rozměrům umyvadla a koupelnové sestavy. Nad menším umyvadlem může příliš široký model působit t ěž kop á dn ě, zatímco nad dlouhou umyvadlovou skříňkou malé zrcadlo opticky zanikne.
D ů le ž it á je tak é hloubka. V menší koupelně se vyplatí zvolit subtilnější provedení, které nabídne místo na každodenní kosmetiku, ale nebude při používání umyvadla překážet. Před montáží je dobré zkontrolovat také způsob otevírání dvířek a prostor kolem svítidel, zásuvek nebo vysoké baterie.
Výhodou jsou
nastaviteln é police. Místo ve skříňce pak lze přizpůsobit různě vysokým lahvičkám, kosmetice nebo lékárničce a není nutné nechávat drobnosti rozložené kolem umyvadla. Zdroj: Bauhaus Rovnoměrn é osvětlení oceníte každ é ráno
Pokud má skříňka integrované světlo, není důležitá jen jeho intenzita. Pro líčení, holení a další činnosti u zrcadla se hodí
rovnom ě rn é osv ě tlen í obli č eje bez v ý razn ý ch st í n ů . Rovnoměrněji osvětlují modely s LED světlem po stranách zrcadla nebo kolem něj, protože světlo jen shora může vytvářet stíny pod očima.
Záleží také na barvě světla.
Neutr á ln í b í l á pomáhá zachovat přirozenější podání barev a dobře se hodí k běžné ranní rutině. Chladn ě j ší sv ě tlo působí ostřeji a může vyhovovat těm, kteří dávají přednost výraznějšímu osvětlení koupelny.
Některé zrcadlové skříňky nabízí vedle osvětlení také další praktické prvky, například elektrickou zásuvku, nastavitelné police nebo tiché dovírání dvířek. U skříňky s osvětlením nebo zásuvkou je také potřeba ověřit, zda má krytí (IP) vhodné pro koupelnu.
V koupelně rozhoduje i odolnost materiálu
Koupelnový nábytek je pravidelně vystavený zvýšené vlhkosti a změnám teplot, proto by měla být skříňka určená přímo do tohoto prostředí. Hrany a povrchy by měly být kvalitně zpracované a z materiálů, které se snadno čistí.
U zrcadlové plochy se vyplatí myslet také na
ka ž dodenn í ú dr ž bu. Čím méně členitých rámů a špatně dostupných spár bude kolem zrcadla, tím jednodušší bude odstraňování kapek vody a stop po kosmetice. Zdroj: Bauhaus.cz Design a proveden í
Velká zrcadlová plocha odráží světlo a může menší koupelně dodat vzdušnější dojem. Modely s jednoduchými liniemi a skrytými úchyty působí nenápadně, zatímco černý rám nebo výraznější korpus může naopak podtrhnout industriální či moderní zařízení koupelny.
Zrcadlov á sk říň ka tak nemus í b ý t pouh ý m m í stem na kart áč ky a kosmetiku. Pokud její rozměry, osvětlení a uspořádání odpovídají každodenním potřebám, dokáže nahradit několik samostatných prvků a udržet prostor kolem umyvadla přehlednější.
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BAUHAUS najdete zrcadlov é sk říň ky s různým uspořádáním, rozměry i osvětlením pro malé i prostornější koupelny.