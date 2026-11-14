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V Česku zůstala nezaměstnanost na pěti procentech. Na Mostecku a Karvinsku byla víc než dvojnásobná

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Dennívýzva
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V okresech Most a Karviná dosáhl říjnový podíl nezaměstnaných shodně 10,5 procenta. V okolí Prahy a na Rychnovsku naproti tomu nedosáhl ani tří procent. Za celou republiku se přitom nezměnil a zůstal na pěti procentech. Hranici 370 tisíc uchazečů překročila evidence poté, co se v ní za měsíc objevilo o 1 849 lidí víc, než kolik jich z ní odešlo.
Ilustrační fotografie.

Ilustrační fotografie.

Zdroj: yanalya / Magnific (Freepik)
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 10:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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