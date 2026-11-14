V Česku zůstala nezaměstnanost na pěti procentech. Na Mostecku a Karvinsku byla víc než dvojnásobná

Na úřad práce se během října nově přihlásilo 53 730 lidí. Téměř 46 procent z nich podalo žádost elektronicky. Evidence se však rychle měnila také opačným směrem. Opustilo ji celkem 51 881 lidí, z nichž 38 875 nastoupilo do nového zaměstnání. Rozdíl mezi příchody a všemi odchody nakonec nedosáhl ani dvou tisíc. V poslední říjnový den tak na úřadu zůstávalo 370 226 uchazečů, přestože se podíl nezaměstnaných při vykázání na jedno desetinné místo od září nepohnul.
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Celostátní výsledek se v řadě okresů neopakoval
Oproti září vzrostl podíl nezaměstnaných v pěti krajích, pokaždé o desetinu procentního bodu. Patřily k nim i dva kraje, které měly nejvyšší nezaměstnanost v republice. Ústecký kraj se dostal na 7,4 procenta a Moravskoslezský na 7,1 procenta. Stejně velký meziměsíční pohyb vykázaly také kraje Královéhradecký, Karlovarský a Liberecký. Ve všech ostatních krajích zůstal podíl na zářijové hodnotě. Ani uvnitř kraje se však nemusely všechny jeho okresy vydat stejným směrem.
V Ústeckém kraji například na Děčínsku podíl stoupl o dvě desetiny procentního bodu. Na Chomutovsku přitom o desetinu bodu klesl, byť i po poklesu zůstával na 7,9 procenta. V celé republice zaznamenal úřad měsíční zhoršení ve 28 okresech. V šesti se podíl snížil a ve 41 zůstal stejný. Jedním ze tří okresů, kde na konci měsíce nedosahoval ani tří procent, byl Rychnov nad Kněžnou. Další dva, Praha-východ a Praha-západ, leží hned vedle hlavního města.
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Na Karvinsku byl proti loňsku nárůst největší
Na opačném konci okresního srovnání se ocitla Karviná spolu s Mostem. Podíl nezaměstnaných tam dosáhl 10,5 procenta, tedy o více než pět procentních bodů vyšší hodnotu než v celém Česku. Karvinsko současně vykázalo největší zvýšení proti stejnému měsíci loňského roku, a to o 1,1 procentního bodu.
Hned za ním bylo v meziročním srovnání Bruntálsko, kde si ukazatel připsal devět desetin bodu. Tamní říjnová nezaměstnanost činila 8,5 procenta. Do říjnových údajů dál vstupovali absolventi škol a mladiství. Ke konci měsíce jich bylo v evidenci 25 531 a tvořili 6,9 procenta všech uchazečů.
V září na ně připadalo 6,6 procenta, před rokem ovšem jejich podíl dosahoval 7,1 procenta. Zaměstnavatelé na úřadu současně nabízeli 18 413 pozic vhodných pro absolventy nebo mladistvé. Na jedno takové místo tak připadalo zhruba 1,4 uchazeče z této skupiny. Nabídky hlášené úřadu přitom zachycují jen část možností, které mladí lidé po škole mají. Další místa zaměstnavatelé obsazují přes pracovní portály nebo sociální sítě.
up.gov.cz