Kinobox Daily: Co kdyby váš mozek jel na sto procent? Všemocný testuje hranice lidských možností

Co kdyby existovala pilulka, která by vám umožnila využít sto procent vaší mozkové kapacity, vybavit si každou přečtenou větu a během pár dnů ovládnout Wall Street? Všemocný (Limitless) s charismatickým Bradleym Cooperem v hlavní roli rozehrává svižný thriller o lidském potenciálu a chamtivosti v neotřelém vizuálním zpracování.
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Neúspěšný newyorský spisovatel Eddie Morra (Bradley Cooper
) je totálně na dně. Má tvůrčí blok, žije v polorozpadlém bytě a právě ho opustila přítelkyně. Všechno se ale změní, když dostane od bratra své bývalé ženy experimentální pilulku zvanou NZT-48. Ta mu umožní naplno využívat mozek – Eddie během několika dnů dopíše svou knihu, naučí se několik cizích jazyků a vydělá jmění na akciích. To však přitáhne pozornost finančního magnáta Carla Van Loona (Robert De Niro
) a dalších nebezpečných lidí, kteří chtějí drogu, jejíž děsivé vedlejší účinky se záhy začnou projevovat.
Proč jsme film vybrali?
Na rozdíl od řady sci-fi filmů, které se zabývají myšlenkou toho, co by se stalo, kdybychom uměli využívat celý mozek, zůstává Všemocný nohama na zemi. Nepracuje s žádnými superschopnostmi ani spásou celého světa, ale mnohem lákavější a zároveň uvěřitelnější představou: co kdybychom mohli být chytřejší, úspěšnější a pohotovější než všichni kolem nás? Neil Burger
navíc dokázal Eddieho proměnu skvěle přenést do vizuální podoby filmu. Zatímco jeho běžný život zachycují chladné a vybledlé tóny, po užití zázračné pilulky svět kolem něj doslova ožije, barvy jsou sytější, pohyby rychlejší a New York se mění k nepoznání.
Zajímavost:
Velký komerční úspěch filmu (celosvětově utržil přes 160 milionů dolarů při rozpočtu necelých 30 milionů) vedl v roce 2015 ke vzniku stejnojmenného seriálu
. Bradley Cooper
v něm působil jako výkonný producent a v několika epizodách si dokonce zopakoval roli Eddieho Morry, tady už jako vlivného senátora.
Kde sledovat:
V neděli 15. listopadu od 22:05 na Prima MAX
, ve zpětném zhlédnutí, nebo online na některé z VOD
platforem uvedených v detailu
filmu.
Zdroj: Kinobox