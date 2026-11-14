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Tři góly za 21 minut. Reijnders ukázal Řecku, jak nebezpečný může být záložník ze druhé vlny

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Dennívýzva
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Tijjani Reijnders stihl proti Řecku během 21 minut hattrick. Nizozemsko nakonec zvítězilo 7:0, ale nejzajímavější nebyla výše skóre. Záložník skóroval ve 12., 19. a 33. minutě a ukázal, proč je pro soupeře mimořádně těžké hlídat hráče, který se do zakončení pravidelně dostává až z hlubší pozice.
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Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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