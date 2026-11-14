Umělec zrekonstruoval tvář Tutanchamonovy babičky. Královna Teje patřila k nejmocnějším ženám starověkého Egypta

Teje se narodila kolem roku 1400 př. n. l. v rodině Juyi a Tujy. Její otec zastával významné náboženské a správní funkce, ale královský původ neměl. Teje tedy nebyla princeznou, jak by se mohlo z jejího pozdějšího postavení zdát.
Její život se změnil, když se provdala za Amenhotepa III. Ten vládl Egyptu v období mimořádného bohatství a politické stability. Teje se stala jeho Velkou královskou manželkou a její význam dalece přesahoval běžnou roli panovnické manželky.
Měla vliv i na zahraniční politiku
O postavení Teje svědčí mimo jiné takzvané svatební skaraby. Faraon na nich nechal zaznamenat nejen své manželství s Teje, ale také jména jejích rodičů. Bylo to neobvyklé veřejné zdůraznění původu ženy, která se narodila mimo královskou rodinu.
Teje se objevovala na reliéfech a sochách po boku svého manžela. Nešlo pouze o dekorativní postavu, která měla doplňovat faraonův obraz. Královna měla vlastní politický význam a její postavení respektovali také zahraniční panovníci.
Obzvláště zajímavé jsou dopisy z Amarnského archivu. Mitannský král Tušratta se v korespondenci obracel přímo na Teje a žádal ji, aby se přimluvila u svého syna Achnatona. Připomínal jí přátelské vztahy, které udržoval s jejím zesnulým manželem Amenhotepem III., a spoléhal na to, že Teje bude pokračovat v dobrých vztazích mezi oběma královskými dvory.
Taková důvěra nebyla u žen starověkého Egypta samozřejmostí. Teje měla zjevně přístup k informacím, které se týkaly mezinárodní politiky, a její vliv pokračoval i po smrti Amenhotepa III.
Její mumii objevili už v roce 1898
V roce 1898 objevil francouzský archeolog Victor Loret v Údolí králů hrobku KV35, která obsahovala několik královských mumií. Mezi nimi byla i žena, kterou odborníci později označili jako Starší dámu.
Mumie měla dlouhé načervenalé vlasy a její totožnost zůstávala dlouho nejasná. Jednou z důležitých stop se stal pramen vlasů nalezený v Tutanchamonově hrobce. Byl uložen v malé soupravě rakví, na nichž bylo uvedeno jméno královny Teje.
Vědci následně porovnávali mumii s dalšími členy královské rodiny. Rozhodující roli sehrála genetická analýza. Studie publikovaná v roce 2010 v časopise JAMA rekonstruovala rodinné vztahy několika mumií z 18. dynastie a potvrdila, že žena z KV35 byla Teje, matka Achnatona a babička Tutanchamona.
Jak mohla královna vypadat?
Dnes existují také moderní obrazové rekonstrukce její tváře. Jednu z nich vytvořil umělec Curtis Ryan Woodside a zveřejnil ji v roce 2020. Vycházel přitom z podoby její mumie. Rekonstrukci si můžete prohlédnout ve videu:
Teje možná z rekonstrukce nevychází jako typická krasavice, ale její osobnost musela být mimořádná. Ostatně šlo o ženu, která se i bez královského původu dokázala dostat do samotného centra egyptské moci a udržet si mimořádné postavení v době, kdy se na trůnu vystřídali její manžel a syn.
Zdroje článku: starovekyegypt.net, ancientegyptonline.co.uk, worldhistory.org, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová