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Umělec zrekonstruoval tvář Tutanchamonovy babičky. Královna Teje patřila k nejmocnějším ženám starověkého Egypta

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Královna Teje byla manželkou faraona Amenhotepa III. a babičkou Tutanchamona. Přestože nepocházela z královské rodiny, její postavení u dvora bylo mimořádné. Její mumie byla identifikována v roce 2010 a dnes si můžeme prohlédnout i moderní rekonstrukci její tváře.
Umělec zrekonstruoval tvář Tutanchamonovy babičky. Královna Teje patřila k nejmocnějším ženám starověkého Egypta

Umělec zrekonstruoval tvář Tutanchamonovy babičky. Královna Teje patřila k nejmocnějším ženám starověkého Egypta

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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