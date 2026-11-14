Josef Kvasnička z České televize promluvil o bolestivé minulosti: Kvůli nádoru přišel o část úst

Josef Kvasnička působí soustředěně a klidně. Ve 30 letech mu přitom lékaři diagnostikovali zhoubný nádor čelisti.
Diváci ho znají především jako jednu z tváří hlavní zpravodajské relace České televize. Za klidným vystupováním Josefa Kvasničky se ale skrývá příběh, který by do jeho životopisu možná nečekali. Zvládl vážnou nemoc, náročnou léčbu i návrat k profesi, ve které je hlas a srozumitelná řeč naprosto zásadní. Na In-Lifestyle jsme se podívali také na to, co o sobě prozradil mimo televizní obrazovky.
K novinařině vedla cesta trochu oklikou
Josef Kvasnička původně studoval úplně jiný obor, jak popsal pro Český rozhlas. Protože se mu nepodařilo dostat na žurnalistiku, zamířil na zdravotnickou školu, kde se připravoval na práci diplomované zdravotní sestry. O novinářskou dráhu ale nepřestal stát a nakonec se mu podařilo dostat na žurnalistiku v Olomouci. Jeho profesní začátky tak vedly trochu jiným směrem, než by dnes člověk podle jeho televizního vystupování čekal.
V roce 1996 nastoupil do České televize a začínal ve zlínském studiu jako reportér. Postupně se věnoval regionálnímu zpravodajství, přinášel informace o důležitých událostech a získával zkušenosti, které později využil i při práci v celostátním vysílání. Do hlavních Událostí se dostal až po letech reportérské práce.
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Obyčejná bolest zubu odhalila vážnou nemoc
Zdravotní potíže, které mu zásadně změnily život, zpočátku nevypadaly nijak dramaticky. Josef Kvasnička v rozhovoru ve 13. komnatě pro ČT popsal, že ho prostě bolel zub, jenže vyšetření nakonec odhalila osteosarkom čelisti, tedy zhoubný nádor kostní tkáně. Následovala náročná operace, při níž přišel o část čelisti a měkkých tkání. Musel se znovu učit mluvit a překonávat překážky, které by pro většinu lidí znamenaly zásadní životní zlom.
Pro novináře, který se živí mluveným slovem, šlo o mimořádně těžkou zkoušku. Kvasnička se ale k práci postupně vrátil. V prosinci 2023 se poprvé objevil právě v roli moderátora hlavní zpravodajské relace Události. Sám přitom přiznával, že moderování hlavních zpráv nikdy nebylo jeho velkým profesním snem a nabídka ho překvapila.
Partnerku poznal ve vinném sklípku
V soukromí tvoří pár s Alenou Pavlíkovou, se kterou se seznámil v září 2015 při setkání s přáteli ve vinném sklípku, jak prozradil pro iDnes.cz. Zajímavé je, že se už předtím krátce potkali při natáčení ankety na zlínském náměstí během dětského filmového festivalu. Kvasnička tehdy natáčel mezi dětmi a jejich rodiči a Alena mu padla do oka, aniž by později tušil, že se jejich cesty znovu protnou. Když se po letech skutečně seznámili, byla zpočátku zdrženlivá. On ale vytrval a nakonec si ji získal.
Alena má dvě dcery z předchozího vztahu, Kvasnička syna Jana. Společně žijí ve Zlíně, ale kvůli moderování Událostí tráví Josef část pracovního týdne také v Praze, kam dojíždí vlakem. Jeho partnerka mu přitom zůstává velkou oporou. Sleduje jeho vysílání, dokáže ho povzbudit, ale také mu upřímně říct, když se mu něco nepovedlo podle představ. Oba se navíc rádi navzájem škádlí. Alena podle Kvasničky dokáže přicházet s dalšími vtípky a zároveň ho umí držet nohama na zemi. Sám o sobě totiž říká, že se někdy dokáže pro nové věci nadchnout až příliš rychle.
Když se po několika dnech vrací z Prahy domů, čeká na něj často i něco dobrého k jídlu. Alena ví, že má rád lentilky, koláče nebo buchty, a ráda mu něco upeče. I takové drobnosti dokreslují jejich společný život, který se vedle televizního studia a pracovních povinností odehrává především v běžných rodinných chvílích. Kvasnička zůstává především novinářem, jenž má svou práci rád, ale zároveň má kam se vracet a s kým sdílet i méně příjemné dny.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Josef Kvasnička moderuje Události na ČT i bez čtvrtiny úst: Na nádor mu přišli díky bolestem zubů byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.