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Josef Kvasnička z České televize promluvil o bolestivé minulosti: Kvůli nádoru přišel o část úst

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Josef Kvasnička působí soustředěně a klidně. Ve 30 letech mu přitom lékaři diagnostikovali zhoubný nádor čelisti.
Fotografie Josefa Kvasničky

Fotografie Josefa Kvasničky

Zdroj: Foto: Pavel Bednařík (WMCZ) / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, ČT, Josef Kvasnička
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 08:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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