Využijte dynamiky trojrozměrných obkladů. Rozhodně neprohloupíte

Trojrozměrné keramické obklady představují skvělou investici do designu, který jen tak nezestárne. Promění vaši koupelnu v hmatatelný zážitek, který vás bude bavit každý den.
Pokud hledáte způsob, jak dodat koupelně punc luxusu, originality a hloubky, existuje jeden žhavý trend, který doslova vystupuje do prostoru: trojrozměrné keramické obkládačky. Tento výrazný prvek si podmaňuje moderní interiéry. Mění totiž obyčejné stěny v dynamická umělecká díla, kterých se budete chtít neustále dotýkat.
Od hlíny k dokonalé iluzi
Za úchvatnými plastickými vzory stojí pokročilé výrobní technologie. Základem je precizní lisování keramické směsi do speciálně navržených forem ještě před samotným výpalem. Moderní digitální technologie a laserem řízené řezání dnes umožňují designérům navrhovat struktury s mikroskopickou přesností. Výsledný střep se následně dekoruje tekutými glazurami a vypaluje při vysokých teplotách. Tím získává svou typickou odolnost, barevnou stálost a tvrdost.
Zdroj: Koupelny Ptáček Druhy, dekory a formáty, které ovládnou prostor
Na trhu se setkáte s neuvěřitelnou škálou variant, které se dělí podle typu povrchu i samotného motivu. Nabízí se třeba geometrické struktury, kdy jde o ostře řezané jehlany, kostky, kosočtverce a asymetrické linky. Tyto dekory dokonale pasují do minimalistických a industriálních koupelen, kde vytvářejí přísnou, ale elegantní hru světel. Oblíbené jsou organické vlny a křivky, jejichž jemné zvlnění připomínající mořský příboj nebo písečné duny. Tyto motivy vnášejí do interiéru harmonii, klid a organické teplo. Pro milovníky přírodnin jsou v nabídce imitace přírodních textur. 3D obklady umně napodobují tesaný kámen, štípanou břidlici nebo dokonce strukturu dřevěné kůry a textilu. Aby byl efekt co největší a stoprocentní, zapomeňte na malé čtverečky. 3D efekt nejlépe vynikne ve velkoformátových rozměrech (např. 30 × 90 cm, 40 × 120 cm nebo dokonce gigantické panely). Méně spár totiž znamená nepřerušený tok plastického vzoru.
Zdroj: Koupelny Ptáček Proč je musíte mít?
Hlavní zbraní 3D obkladů je hra se světlem a stínem. Jak se v průběhu dne mění přirozené světlo dopadající z okna, nebo když večer rozsvítíte bodové LED osvětlení, stěna doslova ožívá. Pokaždé vypadá trochu jinak. Plastické obklady dokážou i opticky maskovat drobné nerovnosti podkladové stěny a dodávají místnosti nevídanou hloubku. I monochromatická koupelna (například čistě bílá nebo antracitová) díky nim vypadá neskutečně vrstevnatě a luxusně, aniž by působila přeplácaně.
Zdroj: Koupelny Ptáček Nevýhody, které je třeba zvážit
Každá mince má dvě strany. Mezi hlavní nevýhody patří náročnější instalace. Obkladač musí mít obrovské zkušenosti, protože navazování 3D vzorů v rozích vyžaduje absolutní preciznost a složité řezání pod úhlem 45 stupňů (kamenické rohy). Dalším limitem je instalace doplňků. Navrtat zrcadlo, mýdelník nebo držák na ručníky na zvlněný povrch tak, aby perfektně seděl a neodstával, vyžaduje plánování. Často se proto 3D obklad používá jen na jednu dominantní stěnu (například za umyvadlo nebo do sprchového koutu), kde doplňky nepřekážejí.
Zdroj: Koupelny Ptáček Jak na čištění tvarovaných povrchů?
Mnoho lidí se 3D struktur bojí kvůli údržbě. Strach z toho, že v záhybech bude ulpívat vodní kámen a mýdlo, je ale zbytečný, pokud zvolíte správný postup. Základem je nenechat nečistoty zaschnout. Ve sprchovém koutu pomůže propláchnutí čistou vodou po každém sprchování. Místo plochých hadříků z mikrovlákna, které po výstupcích jen kloužou, používejte jemné kartáčky nebo speciální houbičky, které proniknou do všech záhybů. Vyhněte se abrazivním pískům, které by mohly poškrábat glazuru. Ideální jsou tekuté či gelové čisticí prostředky proti vodnímu kameni ve spreji. Stačí nastříkat, nechat působit a opláchnout.
Zdroj info: Autorský text a Koupelny Ptáček
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