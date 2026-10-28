Citronová kůra nepatří do koše. Její překvapivá využití usnadní úklid a provoní celou domácnost

Citron a citronová kůra se v domácnostech používají již mnoho let. Pokud ještě netušíte, jak je lze využít místo chemických čističů, zjistěte si více informací o tom, jak široké uplatnění toto žluté ovoce má.
Nemusíte nutně utrácet peníze za chemické čističe, které občas ani nefungují. Stačí, když jednoduše využijete to, co již máte doma. Citron si
nemusíte dávat pouze do vody nebo ho brát jako potravinu. Je totiž velice účinný na mastnou špínu a dokáže si poradit i se zaschlými skvrnami. Využití má téměř v každé místnosti, ale primárně se uplatní v kuchyni a koupelně. Skvělé účinky citronu
Citron je velice známou potravinou, kterou lidé využívají i při úklidu. Má skvělé dezinfekční, protiplísňové a antioxidační vlastnosti. Jelikož se dnes mnoho lidí snaží přejít k
přírodním čističům, mohou vzít k ruce i citron. Vyčistíte s ním totiž myčku, osvěžíte vzduch, odpudíte hmyz nebo vyleštíte některé materiály. Je na každém člověku, kde a jak ho použije. Existuje však několik triků, které můžete doma vyzkoušet i vy. Fotografie: Pexels Dejte citronovou kůru do myčky
V každé myčce se časem může objevit nepříjemný zápach, který lze snadno odstranit. Vložte do ní citronovou kůru a spusťte jeden z programů. V tomto zařízení se může
nacházet i nádobí, které potřebujete umýt, abyste šetřili vodou i energiemi. Kůra odstraní pachy i usazeniny z nádobí. Zároveň se nádobí vydezinfikuje a citronová vůně poté krásně provoní místnost, v níž se myčka nachází.
Vyrobte si domácí čistič
Doma si můžete sami vyrobit čistič, s nímž poté můžete uklízet téměř cokoliv. Stačí, když citron oloupete, jako kdybyste loupali pomeranč.
Kůru nevyhazujte, ale nakrájejte ji na malé kousky, které poté uložíte do větší a uzavíratelné sklenice. Až budete mít doloupáno a dokrájeno, zalijte kůru octem tak, aby byla pouze ponořená v octu. Více tekutiny není potřeba. Fotografie: Freepik
Sklenici uzavřete a dejte na chladné místo, kde na ni nebude svítit slunce. Po dvou týdnech slijte tekutinu do jiné nádoby a přidejte stejné množství vody.
Poté máte čisticí prostředek hotový a můžete ho používat při úklidu běžným způsobem. Citron s octem zbaví domácnost bakterií a zároveň ji celou krásně provoní. Pohlcovač zápachu v domácnosti
Občas se v každé domácnosti vyskytne nepříjemný zápach, který může mít hodně zdrojů. Poté, co odstraníte zdroj, pokuste se zbavit i zápachu. Jedním ze zdrojů může být i
lednice, v níž jste zapomněli jídlo, které začalo hnít. Vyhoďte ho a do ledničky dejte citronovou kůru. Po pár hodinách si můžete všimnout změny. Čas od času slupku vyměňte za čerstvou a tu starou vyhoďte. Provonění domácnosti citronem
Pokud hledáte vyloženě osvěžovač vzduchu do celé místnosti, bude se vám hodit trik, který je velice jednoduchý. Nemusíte si osvěžovače kupovat, stačí, když použijete kůru z citronu, kterou byste jinak vyhodili.
Do hrnce s trochou vody dejte kousky slupek z citronu a přiveďte k varu. Vařte několik minut, ale dávejte si pozor, aby se nic nepřipálilo. Utíkající pára z hrnce s vůní citronu vám provoní každou místnost, do které poté hrnec dáte. Vůně se bude produkovat do té doby, dokud bude voda teplá.
Zdroj:
Styl Interia
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Citronovou kůru nikdy nevyhazujte. Jedná se o skvělého pomocníka v domácnosti, jehož využití je většině lidem skryto appeared first on BydlímeÚtulně.cz.