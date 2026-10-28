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Citronová kůra nepatří do koše. Její překvapivá využití usnadní úklid a provoní celou domácnost

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Citron a citronová kůra se v domácnostech používají již mnoho let. Pokud ještě netušíte, jak je lze využít místo chemických čističů, zjistěte si více informací o tom, jak široké uplatnění toto žluté ovoce má.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 10:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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